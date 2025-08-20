Este miércoles 20 de agosto, la divisa mexicana comienza la mañana con una tendencia a la apreciación frente al dólar.El precio del dólar se cotizó en18.75 pesos por unidad (Ciudad de México, 7:06) lo que representa una apreciación del 0.38% de la moneda mexicana.El Diario Oficial de la Federación (DOF) estableció un tipo de cambio FIX de 18.7982 pesos por dólar para este miércoles 20 de agosto. De acuerdo a Bloomberg esta mañana, el peso mexicano ocupa el segundo lugar de ganancias dentro de una canasta de mayores divisas, encabezadas por el real brasileño (0.56%); mientras que el dólar neozelandés (-1.02%), el dólar taiwanés (-0.62%) y el won surcoreano (-0.45%) son los que más perdidas reportan. Se recomienda estar atento a las actualizaciones del tipo de cambio a lo largo del día, ya que puede fluctuar debido a diversos factores económicos y financieros.Con información de Bloomberg y El Diario Oficial de la Federación (DOF). * * * Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp * * *AS