Este miércoles 20 de agosto, la divisa mexicana comienza la mañana con una tendencia a la apreciación frente al dólar.

El precio del dólar se cotizó en 18.75 pesos por unidad (Ciudad de México, 7:06) lo que representa una apreciación del 0.38% de la moneda mexicana.

Tipo de cambio por el Diario de la Federación hoy, 20 de agosto

El Diario Oficial de la Federación (DOF) estableció un tipo de cambio FIX de 18.7982 pesos por dólar para este miércoles 20 de agosto.

Otras divisas

De acuerdo a Bloomberg esta mañana, el peso mexicano ocupa el segundo lugar de ganancias dentro de una canasta de mayores divisas, encabezadas por el real brasileño (0.56%); mientras que el dólar neozelandés (-1.02%), el dólar taiwanés (-0.62%) y el won surcoreano (-0.45%) son los que más perdidas reportan.

Tipo de cambio del dólar a peso hoy miércoles 20 de agosto de 2025 en los principales bancos de México:

Banco Compra Venta Afirme 17.80 19.30 Banco Azteca 17.75 19.34 BBVA Bancomer 17.97 19.10 Banorte 17.60 19.20 Citibanamex 18.22 19.26 Scotiabank 17.60 19.30

Se recomienda estar atento a las actualizaciones del tipo de cambio a lo largo del día, ya que puede fluctuar debido a diversos factores económicos y financieros.

Con información de Bloomberg y El Diario Oficial de la Federación (DOF).

* * * Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp * * *

AS