Mizada Mohamed: Signos que tendrán suerte del 18 al 24 de agosto

Durante la semana del 18 al 24 de agosto, algunos signos del zodiaco contarán con el respaldo de planetas como Leo en Venus, que abrirán las puertas a oportunidades que debes aprovechar. Estas son las predicciones para los signos más afortunados de esta semana, según la astróloga Mizada Mohamed.

¿Qué signos tendrán suerte este semana?

Aries

Hasta el día 22, con el Sol aún en Leo, surgirán nuevas oportunidades y proyectos que te invitarán a reconsiderar tu forma de ver la vida. Es un periodo de transformaciones profundas, no solo en lo laboral o sentimental, sino también en tu mundo interior.

Tauro

Recibirás buenas noticias en el ámbito familiar que alegrarán tu corazón, y en el terreno amoroso, podría concretarse finalmente una relación que habías estado posponiendo.

Cáncer

El 19 se abrirá una puerta importante que permanecerá activa durante los próximos meses, brindándote libertad para desplegar tus talentos y habilidades.

Leo

El Sol sigue iluminando tu signo hasta el 22, dándote la energía ideal para definir metas y establecer planes claros. Los primeros 52 días tras tu cumpleaños son esenciales para sembrar proyectos de abundancia y prosperidad, así que utiliza este ciclo solar para visualizar, decretar y organizarte con claridad.

Libra

Se concretará algo que llevabas esperando, trayendo alegría y estabilidad a tu vida laboral y profesional.

Contratos, acuerdos o trámites que parecían bloqueados avanzarán, y también surgirán oportunidades para emprender por tu cuenta. Entre el 21 y 23 de agosto recibirás noticias que llenarán tu hogar de felicidad. Octubre se perfila como un mes clave, con abundancia y prosperidad material.

Sagitario

Desde hace casi un año atraviesas un proceso de cambios internos, replanteándote tu camino y tus objetivos. Esta semana puede ser un punto de inflexión, ya que el universo comenzará a responder a tus decretos y visualizaciones.

Capricornio

Los próximos días traerán un cambio de energía que te permitirá recuperar estabilidad. El universo te apoyará para iniciar un nuevo ciclo que fortalecerá tu rol como guía y sostén de quienes te rodean.

AS