De acuerdo con el Servicio Meteorológico Nacional (SMN); el ingreso de humedad de ambos océanos, la onda tropical número 21 que se desplaza al sur de las costas de Michoacán, y una zona de baja presión con probabilidad para desarrollo ciclónico asociada a la onda tropical número 22 traerán lluvias fuertes —de 25 a 50 milímetros— en Sonora, Jalisco, Colima, Michoacán, Ciudad de México y Tlaxcala. En Puerto Vallarta, se pronostica de nuevo la precipitación de tormenta eléctrica.

¿Lloverá hoy 13 de agosto en Puerto Vallarta?

En la sofocante ciudad de Puerto Vallarta y, de acuerdo con la cadena Meteored, el cielo permanecerá con intervalos nubosos, temperaturas que oscilarán de los 32 a los 24 grados centígrados y ráfagas de viento Oeste que correrán a 30 km/h. Se espera la precipitación de tormenta eléctrica después del mediodía, con una acumulación de agua de 2.1 milímetros en el 80% de su región.

01:00 a 02:00 PM Lluvia (70%) Acumulación de agua de 0.5 mm

07:00 y 10:00 PM Lluvia (70%) Acumulación de agua de 0.4 mm 03:00 y 08:00 PM Tormenta (90%) Acumulación de agua de 1.2 mm

Asimismo, el Instituto de Astronomía y Meteorología (IAM) de la UdeG refirió que Jalisco, por su parte, tendrá lluvias puntuales en regiones de Altos, Norte, Ciénega, Costa Sierra Occidental, Costa Sur, Sur y Sierra de Amula.

Con información del SMN, IAM, The Weather Channel y Meteored.

AO