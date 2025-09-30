Michoacán sufrió otro ataque del crimen organizado. En esta ocasión, los hechos se registraron en el municipio de Apatzingán. Aquí los detalles:Grupos armados del Cártel Nueva Generación (CNG) y de “Los Viagras”, atacaron la noche del domingo una base militar en la localidad de Loma de Los Hoyos, municipio de Apatzingán.De acuerdo con reportes del hecho, hombres armados que integran el autodenominado Cártel Michoacán Nueva Generación, atacaron con fusiles de asalto y explosivos lanzados desde drones.En respuesta, el Ejército desplegó un operativo por tierra y aire, en busca de los responsables de este hecho criminal.Se informó que el saldo final fue de tres criminales muertos y dos lesionados, mientras que del lado de los militares se reporta un militar fallecido y dos heridos.Esta acción delictiva se suma a las perpetradas el domingo por el CNG en los municipios de Coahuayana y Tepalcatepec.En Coahuayana, esa organización criminal disparó contra las comunidades de Santa María y El Ahijadero, donde asesinó a tiros a tres jornaleros y atacó con explosivos, casas y un autobús.En Tepalcatepec, el mismo Cártel Nueva Generación disparó con fusiles de asalto y lanzó explosivos desde drones, en contra de la población y de tres aeronaves que se encontraban en la pista conocida como La Parota.Las casas quedaron completamente dañadas y las avionetas también fueron siniestradas.* * * Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp * * *OA