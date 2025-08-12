La emoción del Torneo Apertura 2025 de la Liga MX continúa y los aficionados ya se preparan para vivir intensamente la Jornada 5 (J5). Los 18 equipos de la primera división mantienen firme su lucha por el título, con una serie de duelos programados para este fin de semana que prometen goles y momentos decisivos en la competencia.

La J5 comenzará la acción con dos duelos a disputarse el viernes 15 de agosto y cierra con dos encuentros programados para domingo 17 del mismo mes.

Chivas será el primer conjunto tapatío en jugar cuando se mida ante Bravos de Juárez en condición de local, mientras que Atlas lo hará hasta el domingo 17, cuando visite a Querétaro.

Para los interesados, es importante recordar que algunos partidos serán transmitidos exclusivamente por plataformas de streaming, por lo que se recomienda verificar la disponibilidad del partido antes de que inicie el encuentro a ver. Otros juegos podrán verse sin mayor problema en televisión abierta o por canales de cable.

Calendario de partidos J5 Apertura 2025 - Liga MX

Viernes 15 de agosto de 2025

Puebla vs Atlético San Luis

Sede: Estadio Cuauhtémoc, 19:00 horas

Transmisión (canales): Caliente TV, Tubi

Necaxa vs Club León

Sede: Estadio Victoria, 21:05 horas

Transmisión (canales): Claro Sports, Pluto TV, Azteca Deportes Network, Azteca 7

Sábado 16 de agosto de 2025

Chivas Guadalajara vs FC Juárez

Sede: Estadio AKRON, 17:05 horas

Transmisión (canales): Prime Video

Cruz Azul vs Santos

Sede: Estadio Olímpico Universitario, 19:00 horas

Transmisión (canales): ViX Premium, TUDN

Pachuca vs Xolos

Sede: Estadio Hidalgo, 19:00 horas

Transmisión (canales): Caliente TV, Tubi

Tigres vs América

Sede: Estadio Universitario, 19:00 horas

Transmisión (canales): Azteca Deportes Network, Caliente TV, Tubi, FOX, Azteca 7

Toluca vs Pumas

Sede: Estadio Nemesio Diez, 21:00 horas

Transmisión (canales): TUDN, ViX Premium, Caliente TV, Tubi

Domingo 17 de agosto de 2025

Querétaro vs Atlas

Sede: Estadio Corregidora, 16:00 horas

Transmisión (canales): Caliente TV, Tubi

Monterrey vs Mazatlán FC

Sede: Estadio BBVA, 18:00 horas

Transmisión (canales): ViX Premium

Consulta EL INFORMADOR para mantenerte atento de los resultados y todas las noticias relacionadas con los resultados de los partidos de la Liga MX.

* Sujeto a cambios de transmisión

** Horario del tiempo del centro de México

---

*Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp

OF