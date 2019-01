Llevará diez días regularizar el abasto de gasolina, advierte Alfaro

Petróleos Mexicanos (Pemex) debe cumplir con su compromiso de hacer llegar 94 mil barriles de gasolina al día, durante los próximos diez días, para que se regularice la disposición de combustible en el Área Metropolitana de Guadalajara (AMG); afirmó el gobernador Enrique Alfaro Ramírez, explicó que esta cantidad representa el consumo ordinario del energético en la ciudad más un 30% adicional para almacenamiento y compensar lo que se dejó de recibir por el cambio de estrategia de distribución del combustible y el cierre del poliducto Guadalajara-Salamanca.

"Tengo muchas dudas de que se vaya a poder sostener ese ritmo de abasto a través de pipas, 94 mil barriles pues es una cantidad impresionante, yo no sé cómo lo estén pensando hacer porque una cosa es llevar la gasolina a la ciudad y luego el segundo problema es cómo lo distribuyes a los centros de abasto. Lo que espero es que se cumpla el compromiso que hizo el director de Pemex de estar en comunicación permanente y permitirnos hacer una evaluación detallada de cómo va funcionando la estrategia para con datos ya en la mano, poder valorar si se está avanzando en la solución del problema", planteó.

Alfaro Ramírez refirió que hacia el fin de la semana esperan contar con un análisis preliminar de las pérdidas económicas generadas por la falta de gasolina. Subrayó que apoya la estrategia de combate al robo de combustible lanzada por el Presidente, Andrés Manuel López Obrador; pero reiteró que la molestia es que no se tomaron previsiones para que las medidas no afectaran a las personas y que no hubo comunicación con las autoridades locales.

"El impacto que tuvo este asunto el fin de semana y el día lunes, llegó en algún momento a tener hasta el 70% de las gasolineras del Área Metropolitana de Guadalajara cerradas o con capacidad de abasto limitada", precisó.

El titular del Poder Ejecutivo del Estado aseveró que durante años Pemex fue negligente en el tema del "huachicoleo" y reconoció que Jalisco no tiene la capacidad para dar seguridad al poliducto Guadalajara-Salamanca. El mandatario destacó que, a diferencia de lo registrado en otras Entidades, en Jalisco no se generaron brotes de violencia, ni protestas por el desabasto de combustibles.

LS