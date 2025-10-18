El secretario de Salud de Jalisco, Héctor Raúl Pérez Gómez, confirmó ayer que el estado registra 97 casos activos de sarampión, lo que ubica a la Entidad en el noveno lugar nacional.

El funcionario reconoció que uno de los principales retos ha sido la resistencia de algunas familias a recibir a las brigadas de vacunación, lo que ha dificultado contener la propagación del virus en zonas con alta movilidad.

Por su parte, el secretario de Educación, Juan Carlos Flores Miramontes, informó que se han detectado ocho casos de sarampión en escuelas: siete en el municipio de Arandas y uno más en San Pedro Tlaquepaque, en un grupo de cuarto grado de una escuela privada.

Flores Miramontes aclaró que no se han cerrado escuelas completas, sino únicamente los grupos donde se confirmaron contagios, conforme a las indicaciones de la Secretaría de Salud. “En todos los casos se trata de niños de grupos distintos; algunos son hermanos. Lo importante es que las escuelas y las familias colaboren para mantenerlos aislados y evitar nuevos contagios”, explicó.

Para garantizar la continuidad educativa, la Secretaría de Educación mantiene las clases a distancia mediante plataformas electrónicas institucionales en los grupos afectados.

El municipio de Arandas continúa siendo el principal foco rojo, al concentrar 65 de los 97 casos activos. La mayoría de los contagios se han presentado entre jornaleros agrícolas foráneos, muchos de ellos con esquemas de vacunación incompletos o sin antecedentes de inmunización.