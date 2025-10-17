Ha*Ash se coronan como ‘las reinas de las Fiestas de Octubre’

Ha*Ash lo hizo de nuevo. Las llamadas reinas del sold-out conquistaron en su concierto del viernes en las Fiestas de Octubre, en el medio de su gira Haashville, con un lleno rotundo que invadió hasta el último espacio del Foro Principal, y hordas y hordas de fanáticos cuyos cantos se desbordaron en cada letra y verso de las exitosas hermanas.

"No tienen idea lo bonito que se siente estar acá arriba y ver a cada uno de ustedes aquí esta noche", dijo Ashley Grace, y sabiendo que no todas las personas que fueron a verlas alcanzaron espacio en el Foro Principal, les agradeció su presencia. "También queremos mandar un saludo y un besote a toda la gente que nos está viendo desde afuera en las pantallas. Ustedes también son parte de este show".

"Bienvenidos a Haashville. Lo que más queremos esta noche es que la pasen bien", dijo, por su parte, Hanna Nicole. "Queremos que canten, bailen y lloren, si es necesario. Hagan lo que tengan en su corazón, porque esta noche Haashville llegó a las Fiestas de Octubre".

El punto de partida de la noche fue con "Te quiero nada ", "De dónde sacas eso" y "Lo que un hombre debería saber". Vestidas con elementos vaqueros, jeans y botas plateadas, las talentosas hermanas pusieron a la multitud a bailar, cantar y gritar, interactuando todo el tiempo con la gente, con los fanáticos que al igual que ellas llevaban tejanas y pantalones vaqueros, aludiendo a la temática de "Haashville".

Debido a la presentación de Ha*Ash, las Fiestas de Octubre eran un estrépito. Con tal de ver a sus ídolas, decenas de fanáticos acamparon desde un día antes con la esperanza de poder conseguir un boleto para el concierto. La explanada principal, a su vez, era un mar de gente cuyas vistas estaban clavadas en la pantalla que transmitía segundo a segundo del concierto; tanto bajo techo como al aire libre, los cantos eran un estallido que retumbaba en el aire.

Samanta, de 29 años, fue una de las personas que esperaron desde horas muy tempranas para conseguir un boleto; apenas lo logró. Viene desde Michoacán, y lo primero que hizo al bajar del autobús fue dirigirse a las Fiestas de Octubre. Agotada tras horas de espera, asegura que valió la pena. "No me las podía perder, son unas de mis cantantes favoritas, es lo más cerca que las iba a tener ", dijo.

Ha*Ash son frecuentes en Guadalajara. Apenas en mayo de este año, abarrotaron el Auditorio Telmex, y en octubre del año pasado dejaron otra noche caótica en las Fiestas, con tanta concurrencia, que su concierto de este viernes las posiciona de nueva cuenta como las indiscutibles reinas de las Fiestas de Octubre.

Tras un repertorio cargado de baladas de amores y desamores, romances y dolores, la noche terminó con tres grandes clásicos; "Odio amarte", "Estés en donde estés ", y "Lo aprendí de ti ".

"No nos cansamos de venir a Guadalajara, amamos a nuestros fanáticos de aquí", dijo Ashley Grace, acompañada de un aullido masivo de emoción y euforia. "y qué mejor que en los 60 años de las Fiestas de Octubre ", finalizó el exitoso dúo.

