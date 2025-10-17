Chivas "borra" a Omar N de su historia tras presunto delito

El periodista deportivo, David Medrano, en un video publicado en su cuenta oficial de YouTube, dio a conocer que Omar “N” fue retirado de distintas menciones históricas del Club Deportivo Guadalajara.

El comentarista explicó que, aunque el jugador fue durante años uno de los máximos goleadores de la institución, ya no aparece en los espacios donde se hacía referencia a sus logros.

Asimismo, el periodista dijo que la directiva rojiblanca tomó la determinación, sin hacer ningún anuncio oficial ni emitir postura alguna, de retirar por ahora, y mientras se dicta una sentencia, todo lo que tiene que ver con Omar N., el goleador histórico, del museo.

Reaccionan en redes sobre eliminación de Omar "N" en Chivas

En redes sociales, un aficionado compartió que al visitar el Museo de Chivas notó cambios en la exhibición.

“Ayer fui al Museo de Chivas y me di cuenta de algo”, escribió el usuario que publicó el video, el cual se volvió viral en pocas horas. En los comentarios, otros aficionados coincidieron en que el material relacionado con el exjugador ya no estaba.

Ayer fui al Museo de @Chivas & me di cuenta de algo… �� pic.twitter.com/mZ7crn5CJv— El Campeonísimo (@Gaspar_Sparco) October 16, 2025

ESPECIAL/ X

ESPECIAL/ X

Situación legal de Omar “N”

Omar “N” fue vinculado a proceso el pasado viernes 10 de octubre, luego de ser acusado de presunto abuso sexual infantil agravado contra su hijastra en Guadalajara durante al menos seis años.

Durante la audiencia, la defensa se centró en refutar uno de los señalamientos clave: que los presuntos abusos comenzaron el 10 de mayo de 2019. Los abogados afirmaron que en esa fecha el exjugador viajó con su hijo y su hermana Daniela a Los Mochis, su ciudad natal, para pasar el Día de las Madres con su mamá, quien estaba enferma de cáncer.

La hermana aseguró que existen pruebas del viaje, como documentos de reservación, pases de abordar, fotografías y testigos, los cuales fueron avalados por un perito. Según su declaración, esos elementos desacreditarían la versión presentada por la menor.

“Le mintieron al ministerio público porque su declaración no está bien fundamentada, no hay pruebas de que él estuvo ese 10 de mayo del 2019 en la situación que lo presentan. Él estuvo en la ciudad de Los Mochis conmigo, con mi familia, hay testigos”, señaló.

La audiencia continuará conforme avancen las investigaciones y se presenten los elementos de prueba de ambas partes.

Con información de EFE.

