Visita el festival del cempasúchil en Tlajomulco

El Gobierno de Tlajomulco de Zúñiga anunció la realización del primer Festival del Cempasúchil, que se llevará a cabo este domingo 19 de octubre en la plaza principal de San Sebastián el Grande, como parte del Festival Mictlán Tlajomulco 2025.

El evento tiene como propósito preservar las tradiciones del Día de Muertos, impulsar la economía local y reconocer el trabajo de los productores de esta flor emblemática, símbolo de vida, memoria y esperanza. El cempasúchil, considerado patrimonio cultural del municipio, es uno de los principales cultivos de la zona y una de las flores más representativas de México.

Durante la jornada, las familias podrán disfrutar de un programa cultural y artístico con actividades para todas las edades. Habrá música en vivo, presentaciones escénicas, talleres infantiles, corredor artesanal y feria gastronómica, donde se ofrecerán productos y platillos típicos de la región, como atole de cempasúchil y pan de muerto decorado con flores naturales.

San Sebastián el Grande, una de las delegaciones con mayor tradición en el cultivo de esta flor, será el escenario de este festival que busca fortalecer el vínculo entre productores y consumidores, además de atraer visitantes interesados en conocer más sobre el significado del cempasúchil y su papel en las celebraciones del Día de Muertos.

El programa comenzará a las 4:00 de la tarde con la presentación de la Orquesta Municipal, seguida del acto protocolario de inauguración y la actuación del Mariachi “Las Coronelas”. También se presentará un flashmob artístico, música de norteño, rock versátil y un cierre con pirotecnia a las 9:00 de la noche.

