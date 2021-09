Llaman al Congreso de Jalisco a rechazar resoluciones para despenalizar el aborto

Integrantes de distintas organizaciones, como el Frente Nacional por la Familia, la Fundación Asesorías en Situaciones Irregulares Familiares (ASIF) y el Consejo Interreligioso de Jalisco, hicieron un llamado a las y los diputados del Congreso de Jalisco para que respeten y hagan valer el Artículo 4 de la Constitución del Estado que garantiza el derecho a la vida de todo ser humano desde la fecundación, según lo expresado por el secretario del Frente Nacional por la Familia, Ivan Alcalá.

“A nuestros legisladores locales, exigimos que respeten y hagan respetar el Artículo 4 de nuestra constitución del Estado y que manifiesten a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) el rechazo a las resoluciones en mención, y que recurran a las alternativas jurídicas que convengan”, expresó durante el posicionamiento presentado este lunes en la Casa de la Cultura Jurídica de Guadalajara, vínculo de la SCJN, actividad que se desarrolló de manera simultánea a las actividades que lleva a cabo el Frente en la Ciudad de México.

Al Ejecutivo del Estado y a los gobiernos municipales entrantes les exigieron que no se escuden en la frase “ya lo dijo la corte” para “imponer resoluciones ideológicas carentes de legalidad”, respetando la legislación, mientras que a la Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco (CEDHJ) le exigieron garantizar y custodiar los derechos de los servidores públicos del sector salud que son objetores de conciencia.

“El día de hoy nuevamente pretenden, para cerrar con broche de oro, el paquete pro muerte, pretenden quitar la objeción de conciencia a los médicos y profesionales de la salud que por cuestiones éticas o religiosas decidan no practicar abortos, obligándonos con ello a matar en contra de sí voluntad”, lamentó Marcela Hernández, coordinadora de Iniciativa Ciudadana en Jalisco.

“Jalisco ha sido en los últimos 15 años un referente nacional en la defensa de la vida, la familia y las libertades fundamentales"

En este sentido, señaló Esperanza Íñiguez, de Valora AC, que de acuerdo con una solicitud de información, en Jalisco hay 641 servidores públicos del sector salud que se reconocen como objetores de conciencia, en comparación con 232 que dicen no serlo.

“Jalisco ha sido en los últimos 15 años un referente nacional en la defensa de la vida, la familia y las libertades fundamentales. La defensa de la vida, como quedó evidenciado con la primer iniciativa popular que aprobó Jalisco con cerca de 60 mil firmas de apoyo en el 2009 donde la sociedad jalisciense manifestó su voluntad, y que dio origen al reconocimiento al derecho a la vida desde la concepción hasta la muerte natural en el Artículo 4 de nuestra constitución del Estado”, añadió el pastor Misael Ramírez, presidente del Consejo Interreligioso de Jalisco.

Por otra parte, a los ministros de la Corte les pidieron respetar el derecho a la vida y a la no discriminación por motivos de opinión y religión, mientras que a los legisladores federales les pidieron hacer valer “un auténtico federalismo”, el cual da a Jalisco origen como Entidad reconocida en una república soberana en fundamento con el estado de derecho, dijo Karen Ahued, de la fundación ASIF.

La coordinadora de Mujeres al Frente del Frente Nacional por la Familia en Jalisco, Mercedes Covarrubias, lamentó que desde el pasado proceso electoral llegara “en cascada una embestida ideológica” con iniciativas en el país para aprobar el matrimonio igualitario (Baja California, Sinaloa y Yucatán) y el aborto (Veracruz e Hidalgo), por lo cual se buscará que Jalisco no se sume a la armonización de los estatutos para que no sean estos antecedentes los que den a los legisladores locales carta abierta para aprobar el aborto, ya que la decisión de la SCJN no puede echarse atrás.

Añadió que no se busca criminalizar a las mujeres, sino que, para el Frente, los gobiernos deberían estar apoyando a las asociaciones que ayudan a mujeres embarazadas en lugar de dar recursos para que se practiquen los abortos.

Por último, el coordinador del Comité de Bioética del Frente, Jaime Cedillo, añadió que se mantendrán en cabildeo con las y los legisladores entrantes para que se preserve el derecho a la vida, e invitó a las y los ciudadanos a manifestarse públicamente para visibilizar “a los más vulnerables que se encuentran en el vientre materno”, por lo cual en los próximos días se anunciarán distintas activaciones para mostrar la fuerza ciudadana en favor de la vida.

Sigue leyendo…

Si te interesó esta noticia y quieres saber más, entonces descarga y descubre INFORMAPlus, la aplicación digital de EL INFORMADOR, en donde tenemos contenidos exclusivos, seleccionados por nuestros editores, para darles una experiencia más completa a los lectores.

Descarga la aplicación y pruébala GRATIS por treinta días.

Para iOS: https://apple.co/35jaVgb

Para Android: https://bit.ly/3gwVSEV

Si eres suscriptor de EL INFORMADOR tu acceso está incluido, solicítalo al 33 3678-7777

GC