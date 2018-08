Limpian y resanan estragos de balacera en plaza comercial

Dentro de la plaza comercial de la avenida Américas, donde un hombre fue asesinado a balazos la noche del miércoles, en las paredes, árboles y sobre el suelo todavía se podían apreciar los impactos de bala de altos calibres; algunos trabajadores cambiaban las losetas de las jardineras y la fuente dañadas por los disparos, otros tantos retiraban y barrían los cristales que fueron alcanzados por el tiroteo que dejó más de 140 casquillos en el punto según cifras de la Fiscalía General del Estado.



De acuerdo con el administrador de la plaza, quien prefirió omitir su nombre, la reparación de los daños correrá a cargo del centro comercial gracias al seguro que este les brinda, los cuales se calcula no excederán los 100 mil pesos entre el cambio de losas y la colocación de vidrios nuevos.

El Informador



Sobre el guardia de seguridad que fue lesionado de manera colateral durante la agresión, uno de sus compañeros refirió que se encontraba en buen estado de salud pues "sólo alcanzó a recibir un razón" de bala y explicó que en estos casos es la empresa de seguridad que los contrata es quien se encarga de los gastos médicos.



Algunos de los trabajadores del centro comercial señalaron que la víctima había salido de un restaurante que se localiza en el cruce de Valparaíso y Américas, y se dirigía al casino de la plaza, donde lo esperaba uno de los agresores con un arma corta, momentos después habrían llegado los demás abordo de las tres camionetas negras, de acuerdo con lo informado por la Fiscalía General del Estado.





Visitantes y trabajadores lamentaron que el hecho hubiera ocurrido en una zona donde se supone debería existir más seguridad al encontrarse en un punto financiero, además de que sucedió a una hora en la que aún hay afluencia de personas.



"Yo creía que está era una de las zonas más seguras porque hay mucha seguridad privada pero ahora esto genera un sentimiento de inseguridad e incertidumbre porque no es lo que muchos pensábamos, además el desconocimiento de la gente podría hacer que la gente y los empresarios dejen de venir", expresó Horacio Venegas, trabajador de la zona.



Algunos de los entrevistados dijeron desconocer lo que pasó hasta antes de llegar a la plaza y agregaron que de haber sabido lo ocurrido hubieran cambiado el lugar para realizar sus planes, otros tantos lamentaron también que tras el incidente hubiera lesionados que no tenían que ver en la agresión. "Como siempre por hechos delictivos como este muchos inocentes salen perdiendo, las autoridades deberían prestar más atención para que por lo menos los ciudadanos que no están involucrados puedan sentirse seguros", agregó Antonio Hernández, otro de los entrevistados.

LS