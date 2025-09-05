Personal de la Fiscalía de Jalisco informó del aseguramiento de armas y motocicletas en el municipio de Lagos de Moreno. En un operativo, la dependencia estatal detalló que se cumplimentó una orden de cateo en una finca ubicada en la colonia Laureles del Campanario, en dicho municipio como parte de una investigación por el delito de daño en las cosas doloso.

Los oficiales ministeriales detectaron daños considerables en la fachada, el portón y la puerta, presuntamente causados por proyectiles de arma de fuego. Y se aseguraron indicios como un arma larga y varias armas cortas de utilería, un arma de fuego hechiza, así como cartuchos y casquillos de diversos calibres.

También se incautaron dos chalecos balísticos, fornituras y un estuche para armas. Además, se recuperaron dos motocicletas, una de la marca Veloci sin placas y otra Suzuki con placas del estado de Jalisco, la cual se encontraba a nombre de un ciudadano con domicilio en el municipio de Teocaltiche.

El cateo también derivó en el aseguramiento de cuchillos, implementos tácticos, bolsas con vegetal verde con características de enervante y botellas de vidrio con explosivos pirotécnicos, estos últimos asegurados por personal de Protección Civil de la localidad. Todo lo asegurado fue puesto a disposición del Agente Ministerio Público, quien continuará con las investigaciones y determinará su relación con actos delictivos en la zona.

