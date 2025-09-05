IDEFT fortalece la capacitación en Jalisco con cursos para todos los municipios

El Instituto de Formación para el Trabajo del Estado de Jalisco (IDEFT), bajo la dirección de Salvador Cosío Gaona, sigue fortaleciendo la preparación laboral de los jaliscienses a través de alianzas estratégicas y una amplia oferta de cursos en diversos municipios.

En Puerto Vallarta, 60 colaboradores de Hoteles Buenaventura completaron con éxito el curso de Habilidades Directivas, impartido por el plantel CENALTUR en colaboración con Corporativo Nayaram, mientras que el plantel Puerto Vallarta I celebró la graduación de 113 alumnos en programas con alta demanda laboral, como repostería, instalación de paneles solares, maquillaje profesional, terapias de spa y masajes.

El IDEFT también ha llevado capacitación a sectores en situación de vulnerabilidad, beneficiando a más de 120 personas en el Centro de Rehabilitación CEREAD y el Centro Comunitario Cocoteros con cursos de oficios como reparación de celulares, elaboración de piñatas y decoración con globos.

La expansión abarca municipios como Arandas, Tototlán, Autlán de Navarro, La Huerta, Zapopan, El Salto, Amatitán, Magdalena, Lagos de Moreno, Tepatitlán y Villa Hidalgo, con programas que incluyen coctelería, barbería, carpintería, inglés de negocios, panadería, patronaje, modelado y tendencias de moda.

Además, IDEFT ha reforzado su red de colaboración con instituciones públicas y privadas, como E Globalizing Talent y el Ayuntamiento de San Gabriel, para ampliar oportunidades de formación y empleo.

Salvador Cosío Gaona destacó que la misión del instituto es “transformar vidas a través del conocimiento”, ofreciendo capacitación práctica y accesible que permita emprender, mejorar ingresos o consolidar la trayectoria laboral. Con estas acciones, el IDEFT reafirma su compromiso de acercar la formación a todos los rincones de Jalisco, respondiendo a las necesidades del mercado laboral actual.

