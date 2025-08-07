Jueves, 07 de Agosto 2025

Jalisco

Jalisco |

Liberan a colombianos desaparecidos en Tlajomulco

Los tres sudamericanos viajaron hacia Cancún, donde tomaron un avión hacia su país natal

Por: Marck Hernández

Fuentes informaron que los captores los dejaron cerca del Aeropuerto Internacional de Guadalajara. FACEBOOK/Madres Buscadoras de Jalisco

Los tres colombianos que desaparecieron el pasado 25 de julio en Tlajomulco de Zúñiga, fueron liberados y ya están en su país natal. 

Maryeline Ramos Flores y los hermanos Julián Andrés y Alexander Sepúlveda Villada habían desaparecido el pasado 25 de julio, presuntamente fueron privados de la libertad por hombres armados y desde entonces, no se supo nada de ellos. 

Fuentes informaron que los captores los dejaron cerca del Aeropuerto Internacional de Guadalajara y desde el pasado lunes, hubo comunicación con sus familiares. 

Los tres sudamericanos viajaron hacia Cancún, donde tomaron un avión hacia su país natal, estableciendo contacto con sus familiares. 

El 25 de julio, Alexander había sido visto por última vez, aproximadamente a las 17:00 horas, en el centro comercial Plaza Santa Anita, en Tlajomulco. Y horas más tarde, Julián Andrés y Maryeline fueron plagiados a las afueras de su domicilio en el Fraccionamiento Residencial Altara, también en Tlajomulco de Zúñiga.

Los tres trabajaban en una empresa prestamista de cobro tipo "gota a gota", es decir, que hacía préstamos con altos intereses diarios. 

Por lo pronto, la Fiscalía de Jalisco informó que en la investigación hay dos personas más que están desaparecidas y cuya identidad se desconoce, al igual que su nacionalidad.

