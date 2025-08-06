Jalisco pierde más de tres mil empleos en julio

El empleo en Jalisco no repunta. En julio se perdieron 3 mil 559 empleos puestos de trabajo y Jalisco se ubicó entre los primeros cinco estados del país que más empleos perdieron.

De acuerdo con datos del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) al cierre de julio se tenían registrados ante el organismo a 2 millones 39 mil 368 contra los 2 millones 26 mil 81 que había al finalizar el 2024, es decir en lo que va del año se han generado 13 mil 287 empleos formales, una de las cifras más bajas en los últimos años.

Los cinco estados que más perdieron empleos en julio fueron Sonora, Yucatán, Veracruz, Guerrero y Jalisco.

Mireya Pasillas, catedrática de la Escuela de Negocios del Iteso, explicó que estos resultados confirman el estancamiento económico por el que atraviesa Jalisco.

Explicó que Jalisco suma cuatro meses consecutivos con caídas en los meses de abril, mayo, junio y ahora se suma julio con una caída de 3 mil 559 puestos de trabajo.

"Si lo comparas con el mismo periodo del año pasado enero-julio del 2024 se habían generado 28 mil 121 empleos, tenemos una caída de 52.8 por ciento, entonces lo que nos está diciendo los datos es que Jalisco está en un estancamiento económico porque el empleo es un indicador adelantado del desempeño económico", comentó.

La especialista añadió que estos resultados van a provocar que al cierre del año Jalisco salga con cifra cero o resultados negativos ya que en diciembre por efectos estacionales se pierden todos los años alrededor de 25 mil empleos.

"Queda agosto, septiembre, octubre y noviembre para revertir las cifras y no se ve por dónde", concluyó.

NA