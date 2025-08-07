IDEFT y PLAI apuestan por educación tecnológica del futuro

El Instituto de Formación para el Trabajo del Estado de Jalisco (IDEFT), bajo la dirección de Salvador Cosío Gaona, ha firmado un convenio de colaboración con la Plataforma Abierta de Innovación y Desarrollo de Jalisco (PLAI), dirigida por Carlos Bañuelos Barrios, con el objetivo de aprovechar las fortalezas y alcance de cada institución para impulsar más capacitación enmarcada en la innovación y el desarrollo de competencias tecnológicas para la superación de las y los jaliscienses .

Este acuerdo representa un paso significativo hacia la modernización de la formación para el trabajo, pues establece formalmente un trabajo conjunto entre la experiencia técnica del IDEFT y el enfoque de vanguardia que promueve PLAI en áreas clave:

Inteligencia Artificial

Desarrollo de software

Análisis de datos

Otras tecnologías emergentes

Con acciones como esta, el IDEFT reafirma su compromiso con la transformación educativa, el impulso a la innovación y la generación de oportunidades reales para mejorar la calidad de vida de la población jalisciense. ESPECIAL

La alianza permitirá ampliar el acceso a programas de capacitación que respondan a las exigencias del mercado laboral actual, con especial énfasis en la inclusión digital y la empleabilidad de jóvenes, mujeres y personas en situación de vulnerabilidad. Asimismo, implementará contenidos innovadores y metodologías flexibles que potencien el aprendizaje autónomo y la profesionalización de sectores estratégicos para el desarrollo de Jalisco.

Lee también: Proyectan construcción de colector profundo y vasos reguladores en Guadalajara

En la firma del convenio participaron el Director General de PLAI, Carlos Bañuelos Barrios , el Director de Planeación, Omar Esteban Macedonio Maya, la encargada de Despacho de la Dirección de Conocimiento, Alejandra Paulina Lamas Oliva, el Director Jurídico, Edgar Saúl Romero Villalobos, y el Coordinador de Alianzas, Jorge Armando Vargas Navarro; por el Instituto de Formación para el Trabajo del Estado de Jalisco, el Director General, Salvador Cosío Gaona y el Director de Vinculación, Pablo García Arias.

En la firma del convenio participaron el Director General de PLAI, Carlos Bañuelos Barrios y el Director Genral del IDEFT, Salvador Cosío Gaona. ESPECIAL

Los directores generales de IDEFT y PLAI, se congratularon de unir esfuerzos para generar programas en conjunto, compartir experiencias y contenidos para llegar al interior del estado y aprovechar los recursos y las infraestructuras de ambas instituciones en beneficio de la gente. Aunado a lo anterior, acordaron llevar a cabo un trabajo en conjunto con la finalidad de generar estándares, en el contexto de la reciente distinción recibida por IDEFT por parte del CONOCER (Consejo Nacional de Normalización y Certificación de Competencias Laborales), que lo acredita como Comité de Competencias para el Crecimiento y Desarrollo Económico de Jalisco.

Durante la firma del convenio, se destacó que este esfuerzo conjunto no solo impulsará la competitividad regional, sino que también contribuirá a reducir las brechas tecnológicas y a democratizar el conocimiento, consolidando un ecosistema de formación incluyente, accesible y alineado con el futuro del trabajo .

Con acciones como esta, el IDEFT reafirma su compromiso con la transformación educativa, el impulso a la innovación y la generación de oportunidades reales para mejorar la calidad de vida de la población jalisciense, siendo estos temas del mayor interés del Secretario de Educación, Juan Carlos Flores Miramontes, quien es presidente de la Junta Directiva del IDEFT.

Te recomendamos: Disfruta un día distinto en el Bosque de La Primavera

* * * Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp * * *

FF