El día de ayer, la Fiscalía del Estado emitió un comunicado donde dio a conocer la captura y deportación de Ismael “N”, hombre buscado por su probable responsabilidad en el delito de desaparición cometida por particulares en agravio de dos víctimas y quien habría huido del país luego del crimen .

El imputado es señalado como presunto responsable del delito de desaparición: los hechos ocurrieron en noviembre de 2022, en la Colonia Villa Fontana Aqua, en el Municipio de Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco.

Según el comunicado y de acuerdo con la carpeta de investigación, las víctimas se encontraban dentro de su vehículo, cuando un grupo de sujetos, entre ellos el ahora detenido, los sacó a la fuerza.

Testigos del atentado detallaron que el ahora capturado, junto con otros individuos, golpearon a las víctimas privadas de la libertad y, desde entonces, se desconocía su paradero.

La detención de Ismael "N" se reportó el 12 de marzo de 2024 en Arizona, Estados Unidos, por parte del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés), y el primero de agosto del presente año se notificó la deportación .

La entrega oficial a las autoridades mexicanas se realizó el 5 de agosto a través del cruce fronterizo entre Nogales y Arizona, en el Estado de Sonora. En esta acción participaron autoridades de esta Representación Social, además de la Fiscalía General de la República, la Fiscalía Estatal de Sonora y la Interpol.

Ismael “N” será puesto a disposición del Juzgado que lo requiere para que determine su situación jurídica.

