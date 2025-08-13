Lemus va por permiso de aduana para el Centro Logístico Jalisco y despresurizar Manzanillo

El Gobernador de Jalisco, Pablo Lemus Navarro, informó que la próxima semana se reunirá con el titular de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, Édgar Amador Zamora, para presentar la propuesta y se pueda tener una autorización para que se pueda operar una aduana en el Centro Logístico Jalisco ubicado en Acatlán de Juárez y Zacoalco de Torres.

El mandatario detalló que el viernes pasado abordó el tema con la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, durante su gira al estado.

"Esto ayudaría mucho a bajarle presión al Puerto de Manzanillo que hoy está completamente saturado", aseguró.Explicó que el tener una aduana en el Centro Logístico Jalisco es estratégico ya que el parque industrial es el punto de conectividad de Manzanillo con la zona metropolitana de Guadalajara.

"Ayudaría a almacenar fiscalmente distintas mercancías y pudiera ayudar al Puerto de Manzanillo a bajar hasta en 20 por ciento el problema de movimiento de carga", añadió.

Para conectar el Centro Logístico Jalisco con la carretera a Manzanillo hace falta un tramo de 400 metros de carretera que se construirá entre el Centro Logístico de Jalisco y el Gobierno del Estado con las especificaciones para carga pesada. "Pero el asunto son las gazas de conexión hacia la carretera federal Guadalajara a Manzanillo y es un tema que también vamos a abordar con el secretario Jesús Esteva (Titular de la Secretaría de Infraestructura Comunicaciones y Transportes)

"Esto ayudaría mucho a Manzanillo, pero también detonaría de manera increíble el Centro Logístico de Acatlán de Juárez que hoy tiene aproximadamente un 60 por ciento de ocupación y con eso nos vamos al 100 por ciento", concluyó.

YC