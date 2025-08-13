Productores jaliscienses piden imponer arancel del 30% a muebles importados

Al igual que pasó con la industria del calzado, los muebleros de Jalisco piden al Gobierno Federal imponer aranceles del 30% al mueble terminado importado de varios países de Asia principalmente de China.

Mercedes Abundis Sánchez, presidenta de la Asociación de Fabricantes de Muebles de Jalisco (Afamjal) señaló que las excesivas importaciones están afectando al sector.

El Gobernador de Jalisco, Pablo Lemus Navarro, respaldó la petición que hizo el sector mueblero local de imponer el arancel del 30%.

"No para las refacciones, no para los aditamentos, no para los insumos con los que se produce el mueble porque si no vamos a dañar a la industria mueblera nacional, lo que los está afectando mucho es que hay distintas categorías a la importación de muebles algunos pagan el 10 y otros el 30% y lo que los muebleros están proponiendo que sea 30%", comentó.

Añadió que muchos productores de la industria están cambiando a ser introductores o importadores y eso reduce sobre todo la planta laboral.

"La generación de empleo y la inversión en la industria mueblera y el dinero que invierte la gente en México para comprar sus muebles se están yendo a otros países", afirmó

El presidente de Concamin, Alejandro Malagón, dijo que conjuntamente con el Gobierno del Estado apoyarán la iniciativa de los muebleros locales.

"Rechazamos la subvaluación, el contrabando técnico y el dumping que pone en riesgo empleos, inversión y competitividad. No vamos a permitir que por omisión o por comisión nos lastime el contrabando y la corrupción, hoy más que nunca proteger a nuestras empresas es proteger a México", señaló.

