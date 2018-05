Lemus promete tres obras prioritarias en Vista Hermosa

Con la condición de que los ciudadanos voten por los candidatos a legisladores federales y estatales de Movimiento Ciudadano, el presidente municipal con licencia de Zapopan que busca la reelección, Pablo Lemus, prometió a los habitantes de Vista Hermosa concretar las tres obras públicas que elijan.

"Definamos esas tres, pero que ellos (los diputados de Movimiento Ciudadano) sean los que dialoguen con ustedes, cuando los definan firmamos y concretamos".

La primer demanda de los vecinos fueron pavimentaciones como las de Las Mesas. "Los gobiernos que llegan a hacer las obras son gobiernos que se equivocan, lo que debemos de hacer aquí son las obras que la gente quiera, no las que al gobierno se le ocurran", dijo Lemus.

Justificó que durante su gobierno no tuvo el apoyo del gobernador o los legisladores, por lo que aseguró que si ahora votan por los candidatos de su partido tendrá más respaldo.

Queremos que Vista Hermosa sea hermosa por sus calles, espacios públicos, pero sobre todo por la alegría de su gente.



Fijamos el compromiso de que las obras que hagamos sean las que los vecinos quieran y no las que al gobierno se le ocurra. pic.twitter.com/xjdiwAe8gV — Pablo Lemus Navarro (@PabloLemusN) 18 de mayo de 2018

"Imagínense, si el gobernador va a ser Alfaro, que sí me va a ayudar, que si el diputado va a ser Mario (Castellanos), que sí me va a ayudar, y el diputado local va a ser Enrique Velázquez, que sí me va a ayudar, pues vamos a hacer un 'chorratal' de obras por todos lados".

