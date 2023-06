Laura Haro, romper barreras a favor de causas sociales

Convencida de que hay que conciliar para llegar a lograr cambios sociales, la dirigente del Partido Revolucionario Institucional (PRI) en Jalisco, Laura Haro Ramírez, ostenta una carrera política en la que ha roto todo tipo de paradigmas; desde ser la primera presidente de la secundaria 59, en Zapopan, y líder de la preparatoria 7 de la Universidad de Guadalajara, hasta lograr ser la primera mujer en encabezar al PRI en Jalisco.

“Desde los 15 años tuve mi primera responsabilidad, enfrenté una gran elección. Me decían que las mujeres no podíamos ser políticas (…) que los dirigentes siempre son los hombres. Desde allí comprendí que había barreras que teníamos que superar y mitos que teníamos que romper. Comprendí que mi vocación era el servicio a la comunidad, del servicio público, que mi liderazgo tenía que canalizarlo indiscutiblemente a generar proyectos en beneficio de mi comunidad universitaria, de mi barrio”.

Ha sido una carrera llena de convicción, entusiasmo, de pasión, de buenos momentos, de satisfacciones.

Rememora que comenzó a ir a comunidades marginadas donde se dio cuenta de que las personas enfrentaban desigualdades, tanto en salud como para acceder a la educación. “Me generaba mucho malestar y mucha incomodidad ver cómo había niñas y niños enfrentando graves enfermedades, como cólera y ver que las mamás tenían que caminar horas a la escuela. Al tener esa incomodidad, mi mamá me dijo, si eso te molesta tanto, debes hacer algo para que las condiciones cambien”.

Posteriormente impulsó agendas de movilidad y recuperación de espacios públicos desde el activismo, y en el Gobierno de Zapopan consolidó la Coordinación de Desarrollo Social. “Me metí a colonias de alta incidencia delictiva, precisamente con todas estas actividades de reconstrucción del tejido social, con una gran alianza estratégica, con organizaciones de la sociedad civil. Tuve la posibilidad de hacer grandes amistades en los barrios, en las colonias”. Posteriormente, a los 24 años, fue la regidora más joven del mismo municipio.

“Fui la primera que organiza un Hackathon, dándole auge a esos jóvenes metidos en las nuevas tecnologías para resolver problemáticas sociales”.

Después fue líder nacional de los jóvenes priistas, donde recorrió todo México, se convirtió en secretaria del comité nacional y actualmente es la primera mujer electa para dirigir al partido en Jalisco y diputada federal.

“Soy la única dirigente que ha recorrido todo el Estado, los 125 municipios, hemos renovado todo el partido, y eso me hace estar, no solamente muy orgullosa del partido al que pertenezco, sino que me siento muy orgullosa de la familia priista porque lo digo con claridad, hay PRI para siempre”.

Colomos III, la lucha más grande

Laura Haro Ramírez recuerda que en la preparatoria emprendió una de sus mayores luchas, que fue la recuperación de Colomos III, conocido como el Bosque Pedagógico del Agua. “Tenía un gran maestro y activista social, Jaime Eloy, que nos invitaba a Colomos, ese espacio que nadie sabíamos de su existencia, que es un manantial, que abastece de agua a miles de personas en Guadalajara y en Zapopan. Comenzamos a hacer actividades de reforestación, de educación ambiental”.

Tras convertirse en abogada por la Universidad de Guadalajara, vieron que el espacio estaba siendo invadido por infraestructura que lo dañaba.

“Junto con un gran equipo de personas, con la colaboración de la sociedad civil, con la iniciativa privada, con los medios de comunicación, logramos salvar Colomos III, que es un legado del que yo me siento profundamente orgullosa, es la lucha más dura que dado en toda mi carrera”.

La política jalisciense dice que aunque el activismo político y partidista es fundamental, es más importante mantener las luchas sociales. “Esas que te dan origen, que son causa y que son tu destino y que además son tu legado. Enfrentamos intereses económicos, corrupción, podemos decir que cuando nos unimos todas las personas somos capaces de vencer cualquier tipo de interés, sea de los más ricos, de los más poderosos, y eso es Colomos III, el resultado de una lucha, de muchos años de vida”.

Acentúa que le da orgullo poder decirle a sus sobrinos que ese espacio fue una lucha compleja que tuvo costos políticos, pero que después tuvo el respaldo del Partido Revolucionario Institucional. “Uno arriesga hasta la vida propia y de la familia porque cuando te topas con los intereses económicos de unos cuantos, suceden muchas cosas. Lo hicimos de la mano del ex gobernador Aristóteles Sandoval, pero esa lucha la comenzamos desde un activismo en la preparatoria 7”.



Recorre todo el territorio, plantea igualdad salarial, innovación y vivienda digna

Como diputada federal por el Partido Revolucionario Institucional (PRI), Laura Haro Ramírez tiene cuatro iniciativas importantes que busca que sean avaladas en la Cámara de Diputados. Una de ellas tiene que ver con la igualdad salarial, que busca que todas las personas reciban el mismo ingreso si hacen el mismo trabajo.

“Estamos por aprobar una iniciativa a rango constitucional para hablar de la igualdad salarial, para que todas las personas independientemente de nuestro sexo, de nuestra condición social, de las preferencias sexuales, de pertenecer a algún grupo de alguna comunidad afro mexicana, de algún pueblo originario, cualquier persona en este país gane igual que los demás por hacer la misma chamba. No hay ninguna institución de este país que vigile esos temas”.

Busco seguir haciendo de este partido, un partido de vanguardia, dinámico, organizado, firme, fuerte. Estoy enfrentándome el reto político más importante en mi historia política

Otro tema importante tiene que ver con el apoyo a los emprendedores e innovadores sociales a través de una legislación. “Hemos platicado con extraordinarios académicos, principalmente de la Universidad de Guadalajara, con organizaciones internacionales, con colectivos, hemos estado en esta agenda desde hace muchos años y estoy convencida que tenemos que empujarlo desde la legislación federal. En próximos días vamos a anunciar la construcción de esta gran agenda para emprendedores sociales para que fomente la innovación social y tiene que ver con cómo a través de la innovación, a través de las ideas, podemos resolver problemáticas sociales”.

Otra propuesta es a favor de la vivienda, que ya se presentó una vez y fue rechazada, pero volverá a plantear ante la Cámara de Diputados, y tiene que ver con reducir la tasa de interés del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit).

“Es más alta la tasa de interés del Infonavit que la de la banca comercial y eso es un derecho que tenemos los trabajadores. Es una iniciativa estudiada, analizada, la hemos platicado, para topar el crédito hasta el ocho por ciento. Hace algunos meses tuvo tasas de interés al 7%, sí se puede y el Infonavit es una institución de interés público, no debe ser lucrativo”.

Por último, se busca que los trabajadores de vehículos de plataformas tengan acceso a la seguridad social y también se tenga un padrón nacional para saber cuántos prestan el servicio.

En alianza, la única forma de ganar

Haro Ramírez afirma que la coalición Va por México pasó de ser una alianza electoral a consolidarse como el único frente opositor que tiene Morena, donde lograron recuperar espacios importantes en el Congreso Federal, recuperar Estados y municipios.

“La alianza va, se está consolidando cada día a pesar de los intentos de Morena de querer desestabilizarla y por querer fracturar la coalición. Hoy (26 de junio) se anuncia cuál será el método para seleccionar a quien será nuestra candidata o nuestro candidato a la Presidencia de la República. Estamos emocionados”.

Remarca que ya anunciaron una serie de foros para reflexionar sobre temas importantes: violencias, sustentabilidad, participación ciudadana, entre otros. “En la coalición Va por Jalisco, en próximos días daremos un gran anuncio, porque la coalición va firme, va unida y así estoy convencida que tendremos enormes oportunidades de recobrar el rumbo de Jalisco. Lastimosamente somos primeros lugares en temas muy graves: desapariciones, inseguridad, violencia, y estoy convencida que la coalición Va por México, Va por Jalisco, es el único recurso que tienen las personas para hacerle frente a estos regímenes”.

Destaca que son el segundo partido político que más municipios tiene, con 25 alcaldes, cinco diputados y diputadas locales y cuatro diputados federales. “En alrededor de 40 municipios quedamos en segundo lugar por menos del 5% y hubo muchos temas que han pasado en los procesos electorales. Seremos competitivos en casi 100 municipios de Jalisco, vamos a recuperar la mayoría en el Congreso local, ganar la mayoría de distritos federales”.

También dice que en 2021, a pesar de que la coalición se logra de manera tardía, quedaron por debajo de Movimiento Ciudadano, que fue la primera fuerza, por 19 mil votos. “Es clara la fuerza de la coliación, la fuerza de la oposición, y lo seguimos diciendo, si Movimiento Ciudadano hubiera ido en la coalición de 2021, hoy no tendríamos que andar saliendo a marchar para defender al INE”.

Sobre la participación de las mujeres en la política, menciona que el organismo de mujeres priistas está más empoderado que nunca y en la historia del partido este el momento en el que más mujeres están. “Los priistas no vamos a permitir bajo ninguna circunstancia, perder un centímetro de derechos que hemos ganado. Los priistas no vamos a permitir ninguna acción regresiva que atente contra los derechos de las mujeres, ni de ninguna persona”.