Dos grandes exponentes jaliscienses del mariachi tanto a nivel local, nacional e internacional harán historia al compartir escenario por primera ocasión en sus celebradas trayectorias: el Mariachi Vargas y el Mariachi Nuevo Tecalitlán, dos agrupaciones apasionadas que unirán más de un siglo de legado musical en el escenario impresionante de la Arena Guadalajara, en la imperdible gira "Mariachazo", que llegará a la Perla Tapatía en 2026.

Tanto el Mariachi Vargas como el Nuevo Tecalitlán son dos grandes referentes del mariachi en el mundo. Con 128 años de existencia, el Mariachi Vargas es llamado, y no sin razón, "el mejor mariachi del mundo", el cual ha llevado por todas las ciudades del planeta la música insigne por la cual México es reconocido en el mundo, y que nació en Jalisco. El Mariachi Nuevo Tecalitlán, por su parte, con sus seis décadas, es otro conjunto apasionado que, manteniendo siempre viva la esencia de lo jalisciense, gozan también de una gran trayectoria internacional.

Y sin embargo, a pesar de ser dos de las agrupaciones de mariachi más aplaudidas de Jalisco, nunca habían compartido escenario. Ahora, con su encuentro, dos estilos muy únicos del mariachi establecerán un diálogo entre distintas generaciones, con el vínculo común de la pasión por México. Respecto a cómo es que nació esta colaboración histórica, los exponentes del mariachi respondieron -en un rueda de prensa en la que dieron un "adelanto" de lo que el público podrá disfrutar- que esto surge precisamente de ser conscientes del legado que ambas agrupaciones ostentan, y de la responsabilidad que tienen y que le deben a la gente por ser considerados emblemas de lo mexicano.

"Nos une precisamente nuestro pueblo, Tecalitlán, y es un nombre que llevamos muy en alto. Es una hermandad que tenemos el Mariachi Vargas y el Nuevo Tecalitlán, el amor por la música, siendo de los mariachis más emblemáticos, con más trayectoria, y eso es una responsabilidad que hemos hablado en diferentes ocasiones", aseguró Carlos Martínez, director y violinista del Mariachi Vargas de Tecalitlán. "Es una responsabilidad que tenemos por ser los mejores mariachis del mundo, y ese legado lo tenemos que mostrar a todo el público, entonces eso es lo que nos une. El amor por la música, tenemos que hacerlo con dignidad y hacer un 'mariachazo', que nos represente en todo el mundo".

Arena Guadalajara: el punto de arranque de un encuentro histórico

La gran Arena Guadalajara, recientemente estrenada, será el escenario donde por primera vez en la historia el Mariachi Vargas de Tecalitlán y el Mariachi Nuevo Tecalitlán reúnan sus talentos. Prometiendo posicionarse como uno de los espacios más importantes no solo de Jalisco, sino del Occidente de México, para el Mariachi Nuevo Tecalitlán no puede haber un mejor sitio en el cual arrancar esta gira que, de muchas maneras, salda una deuda con sus fanáticos.

"Estamos muy contentos. La verdad es que tanto el Mariachi Vargas como el Nuevo Tecalitlán, en sus conciertos individuales, han dado la vuelta por muchas partes del mundo. Y creo que este gran proyecto del 'Mariachazo' no puede arrancar en un lugar mejor que la Arena Guadalajara", aseguró Fernando Martínez, director musical del Nuevo Tecalitlán. "Al estar juntos, la palabra correcta es justo eso, un 'Mariachazo', celebrando 128 años del Mariachi Vargas y 60 años del Nuevo Tecalitlán. La verdad son muchísimos años de historia que hay en la música del mariachi, y qué mejor que dos agrupaciones que son de primer nivel puedan estar juntos por primera vez aquí en Guadalajara".

El gran concierto tendrá un formato de gran fiesta mexicana, algo tradicional pero que también abrazará la modernidad, para llevar el legado del mariachi a las nuevas generaciones por medio del encuentro entre estas dos dinastías. Durante el "Mariachazo", el Mariachi Vargas y el Nuevo Tecalitlán, además de sus propias composiciones, cantarán para el público los grandes clásicos del mariachi de Vicente Fernández, Juan Gabriel, José Alfredo Jiménez, entre otros, y además aseguraron que tendrán invitados especiales para hacer más memorable una noche ya de por sí histórica, pero por el momento seguirá siendo una sorpresa. "Por supuesto que tendremos sorpresas preparadas en cada uno de los conciertos", aseguraron.

"Mariachazo", acontecerá el próximo viernes 13 de febrero del 2026; los boletos estarán a la venta en general para el público a partir de este jueves 9 de octubre por medio de Superboletos.com, y en puntos de venta físicos como Innova Sport, Palacio de Hierro, y Mr. CD. Una noche imperdible donde más de un siglo de tradición musical escribirá un nuevo capítulo de su historia, con Guadalajara como punto de arranque.

MF