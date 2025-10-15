Fortalecen puentes

A 100 años de la refundación de la Universidad de Guadalajara, el Ayuntamiento tapatío inscribió con letras doradas la fecha “12 de octubre de 1925” en su muro de honor. Lo relevante no fue solo el gesto simbólico, sino el consenso político que logró la presidenta Verónica Delgadillo, pues la propuesta pasó sin tropiezos por el pleno.

El acto, impulsado por la alcaldesa y el regidor Jesús Becerra, estuvo acompañado de un gesto de respeto y reconocimiento hacia la casa de estudios. Tampoco pasó desapercibido que Delgadillo reunió en una misma ceremonia a los tres Poderes del Estado y a la comunidad universitaria, en una muestra de altura política y capacidad de convocatoria.

La sesión reflejó un nuevo clima de entendimiento entre la ciudad y su Universidad. Y no es menor el símbolo: la primera rectora de la UdeG, la primera alcaldesa de Guadalajara y el gobernador de Jalisco compartiendo un propósito: fortalecer los puentes entre la educación y el gobierno.



* * *



Ayer en La Huerta amanecieron con más patrullas que cocos en la playa. La Policía del Estado montó un operativo en pleno Centro y, para sorpresa de todos, sitiaron la Presidencia Municipal. Los vecinos juraban que habían ido por el alcalde y otras autoridades. Pero todo fue una “revisión aleatoria”.

Inició a las 8:00 y concluyó a las 11:00 horas, con la participación de la Fiscalía de Jalisco, la Secretaría de Seguridad y el Ejército. Es parte de las revisiones aleatorias a la Licencia Oficial Colectiva de las Corporaciones Municipales, por lo que fueron trasladados 43 policías a las instalaciones de la Calle 14 en Guadalajara para revisar su estatus en sus exámenes de control y confianza. Y las armas fueron resguardadas por la Secretaría de Seguridad.

¿Cuál será la siguiente corporación?



* * *



Nos cuentan que quien entró al debate de la reforma judicial en Jalisco fue el presidente de la Cámara de Comercio de Guadalajara, Javier Arroyo Navarro, con un mensaje digno de mediador matrimonial: que los diputados dejen sus pleitos personales y se pongan de acuerdo “por el bien de todos los jaliscienses”.

El líder empresarial pidió aprovechar este “momento histórico” para lograr una reforma que funcione, no una que sirva solo para la foto. Desde la Cámara, además, soltaron su preocupación por que el dictamen presentado parece más redactado en campaña que en consenso, pues dejaron fuera las propuestas de la academia y la iniciativa privada.

¿Qué tal?