Tras la sentencia de 16 años y ocho meses que recibió el líder de la iglesia La del Mundo, Naasón Joaquín García, en la Corte Superior de Los Ángeles después de declararse culpable de abusar sexualmente de tres niñas sus fieles manifestaron que respetan las leyes estadounidenses y mantienen firme su fe.



En un recorrido realizado por este medio en la colonia de la Hermosa Provincia, Rubén Rodríguez Martínez, de 36 años, expuso que los fieles seguirán asistiendo a la iglesia porque su creencia en Nasón está intacta.

"Cada persona está librando su propio proceso, pero yo tengo fe de que él va a regresar. Nosotros seguimos firmes".

Josué Coronado expresó que respeta las decisiones tomadas en el juicio realizado en los Estados Unidos.

"Respeto lo que ya se anunció, además de que respeto lo que el hermano Naasón y su defensa decidan. Ha sido una situación compleja porque no se le ha permitido tener una defensa correcta, no se le ha permitido aportar pruebas, tampoco llevar testigos, esto no garantiza un juicio justo porque la contraparte sí ha podido presentar pruebas y el apóstol no lo ha hecho ".

EL INFORMADOR/ ALONSO CAMACHO

Aminadab García, de 28 años, dijo que el proceder y la forma de ser de Naasón Joaquín García han sido intachables.

"Él nos ha enseñado que las palabras son para enseñar y los hechos son para hablar, esto es algo que me ha tocado vivir en esta iglesia, gracias a eso tengo una enseñanza en Dios y un ejemplo en el apóstol Naasón".

Esmirna León Mares, de 39 años, comentó que se siente tranquila porque en su congregación siempre se les ha enseñado a respetar a las autoridades.

"Si a esa sentencia se llegó respetamos lo dicho por las autoridades de los Estados Unidos. Por eso seguimos con fe y tenemos la convicción en lo que hemos creído, y sabemos de la integridad y honorabilidad del apóstol Naasón".