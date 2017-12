La comunidad jalisciense en el extranjero alista su voto para 2018

De acuerdo con el Instituto Nacional Electoral (INE), hasta noviembre de este año 45 mil 475 jaliscienses que viven en el extranjero solicitaron la credencial para participar en las elecciones de 2018.

Sin embargo, sólo nueve mil 910 han reportado en el sitio de Internet de la institución que recibieron la identificación.

El vocal del Registro Federal de Electores del INE en Jalisco, Rogelio Castillo Betancourt, explicó que mientras no cumplan este último paso, no podrán ejercer su voto en los comicios del siguiente año.

“Si ellos no confirman, no pueden estar en la lista nominal y no les podemos mandar la boleta. Las boletas se empiezan a mandar el primero de mayo. Ellos tienen la facilidad de que pueden mandar su voto y que sea recibido inclusive el día 30 de junio, un día antes de la elección”, detalló.

"En una elección que sería cerrada, el voto de los migrantes es muy importante. Los aspirantes se han acercado a las comunidades de jaliscienses que viven en Estados Unidos. Los que quieren ser candidatos vienen porque tenemos fuerza de convencimiento".

Castillo Betancourt destacó que a nivel nacional el INE ha recibido 501 mil 847 solicitudes de personas que quieren obtener su credencial y planteó que la proyección es que alrededor de 60% concluya el proceso.

Son conscientes de su peso en los comicios

Hugo Román, presidente de la Federación de Clubes de Jaliscienses del Sur de California, aseguró que la comunidad migrante está consciente de que sus votos contarán y podrían definir la elección de mandatario estatal.

Comentó que un síntoma de la relevancia de su participación es que varios de los aspirantes a la gubernatura y a la Presidencia han realizado giras en Estados Unidos y buscado acercamiento con las asociaciones de migrantes.

Aunque reconoció el trabajo hecho por el Instituto Nacional Electoral (INE), Román destacó que ha sido clave la promoción de boca en boca entre los paisanos. Resaltó que el proceso para solicitar la credencial ha resultado sencillo y rápido.

“Ahora creo que la comunidad mexicana en general está despertando debido a la situación en nuestro país. Ha habido mucha comunicación entre las organizaciones de mexicanos a través de las federaciones para promocionar la credencialización y ahorita estamos en eso, haciendo campaña muy fuerte para credencializar lo más que se pueda y la comunidad está respondiendo”, expuso.

El Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado (IEPC) calcula que unos 23 mil 800 originarios de Jalisco votarán para elegir gobernador y diputados locales en 2018. La participación costaría dos millones de pesos.

El IEPC presentó en septiembre pasado la campaña “Jalisco Vota desde el Extranjero”, que incluye visitas a Estados Unidos para promover la participación e instalar un módulo de información en el Aeropuerto de Guadalajara. Se estima que cuatro millones de jaliscienses de primera y segunda generación residen en Estados Unidos.

GUÍA

¿Cómo tramitar la credencial para votar desde el extranjero?

Paso 1:

Acudir a los módulos habilitados en alguna embajada o consulado mexicano en el extranjero. Llevar comprobante de domicilio del país donde vive y una identificación.

Paso 2:

Llenar solicitud con sus datos personales y registrar la dirección a donde se enviará la credencial y en su momento las boletas para votar. La credencial la debe recibir quien la solicitó, no se puede entregar a una tercera persona.

Paso 3:

Una vez recibida la credencial, se debe confirmar su recepción en la página del INE. Hasta que se complete este trámite se podrá garantizar que aparecerá en la lista nominal para poder votar.

NUMERALIA

501,847 solicitudes de mexicanos en el extranjero.

98.6% de los trámites es de paisanos que viven en Estados Unidos.

50,950 peticiones son de michoacanos.

45,475 solicitudes de jaliscienses.

40,487 peticiones de guanajuatenses.

40,229 solicitudes de capitalinos.

34,281 peticiones de guerrerenses.