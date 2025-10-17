Clima en Ciudad de México hoy: el pronóstico para el viernes 17 de octubre de 2025

El clima en Ciudad de México para este viernes 17 de octubre prevé que estará con lluvia ligera con 22 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 23 grados.

Además, el pronóstico para la temperatura mínima se estima que sea de 11 grados.

En lo relacionado a la humedad, la misma rondará el 43%.

Según se comunicó, el clima presenta un 71% de probabilidad de lluvias con vientos del Este que irán a una velocidad de 2 kms por hora.

Pronóstico extendido para el resto de la semana en Ciudad de México

Sábado 18 de octubre de 2025: lluvia moderada, temperatura máxima de 22 y temperatura mínima de 14

Domingo 19 de octubre de 2025: nubes dispersas, temperatura máxima de 23 y temperatura mínima de 12

Lunes 20 de octubre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 22 y temperatura mínima de 12

Martes 21 de octubre de 2025: nubes dispersas, temperatura máxima de 22 y temperatura mínima de 13

Miércoles 22 de octubre de 2025: cielo claro, temperatura máxima de 21 y temperatura mínima de 9

Jueves 23 de octubre de 2025: cielo claro, temperatura máxima de 21 y temperatura mínima de 10

Viernes 24 de octubre de 2025: cielo claro, temperatura máxima de 22 y temperatura mínima de 11

