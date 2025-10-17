Clima en Ciudad de México hoy: el pronóstico para el viernes 17 de octubre de 2025

El clima en Ciudad de México para este viernes 17 de octubre prevé que estará con lluvia ligera con 22 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 23 grados.Además, el pronóstico para la temperatura mínima se estima que sea de 11 grados.En lo relacionado a la humedad, la misma rondará el 43%.Según se comunicó, el clima presenta un 71% de probabilidad de lluvias con vientos del Este que irán a una velocidad de 2 kms por hora.Sábado 18 de octubre de 2025: lluvia moderada, temperatura máxima de 22 y temperatura mínima de 14Domingo 19 de octubre de 2025: nubes dispersas, temperatura máxima de 23 y temperatura mínima de 12Lunes 20 de octubre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 22 y temperatura mínima de 12Martes 21 de octubre de 2025: nubes dispersas, temperatura máxima de 22 y temperatura mínima de 13Miércoles 22 de octubre de 2025: cielo claro, temperatura máxima de 21 y temperatura mínima de 9Jueves 23 de octubre de 2025: cielo claro, temperatura máxima de 21 y temperatura mínima de 10Viernes 24 de octubre de 2025: cielo claro, temperatura máxima de 22 y temperatura mínima de 11Clima en Tapalpa Clima en Zapopan Clima en Cancún Clima en Monterrey Clima en El Salto Clima en Tepatitlán de Morelos Clima en Tlajomulco de Zúñiga Clima en Chapala Clima en Tlaquepaque Clima en Tonalá Clima en Puerto Vallarta Clima en Mazamitla Clima en Guadalajara