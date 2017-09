La capacitación de camioneros reduce accidentes en la ciudad

La capacitación que se comenzó a implementar en la actual administración a conductores del transporte público ha sido uno de los principales motivos por los que se logró disminuir el número de muertes y accidentes en los que se ve involucrado el transporte público colectivo y masivo, aseguró el director de Investigación y Cultura Vial de la Secretaría de Movilidad, Carlos Enrique Alvarado Ron.

Entre 2014 y 2017 se han impartido un total de 21 mil 415 cursos especializados.

Se estima que estos cursos sirvieron para reducir en 22.6% las muertes relacionadas con este tipo de transporte en la zona metropolitana, de enero a agosto de 2017, con un total de 24 fallecimientos.

El funcionario destaca que, a partir de la actual administración, se tomó como base la Carta Iberoamericana de Segmentación de Licencias, ya que anteriormente las licencias no se otorgaban con base en el tipo de vehículos que se pretendía conducir.

Al no contar con esta distinción, en las administraciones pasadas los choferes podían operar un vehículo de carga pesada o de tanques de gas y, al siguiente día, un camión de transporte público.

“Segmentamos las licencias con cursos especializados en el tema de transporte público, que van de 70 a 120 horas, con escuelas especializadas”.

Ahora los cursos permiten que los conductores sean más responsables a la hora de tomar el volante. “Creemos que la capacitación continua hacia los trabajadores y la profesionalización de ellos es lo que nos (permitirá) hacer grandes cambios”.

A esto se suman otras medidas como la verificación de las rutas, con el fin de que cumplan con las reglas mínimas de seguridad: cámaras de seguridad, gobernador de velocidad y letreros electrónicos, entre otros.

A la fecha, la Secretaría ha verificado cuatro mil 500 unidades, de un parque vehicular de cinco mil; es decir, 90% ya cumplió con la certificación y cobra una tarifa de siete pesos.

Una de las principales apuestas del Gobierno del Estado para dar resultados en la materia es el nuevo modelo empresarial de transporte público ruta-empresa.

Como parte de la reestructuración del transporte público, la Semov reporta que se han invertido 160 millones de pesos en la renovación de 72 unidades que forman parte de las troncales del modelo empresarial que ya está en operación en Artesanos, “prácticamente la mayoría está esperando la migración a la ruta-empresa para la renovación e incorporación de unidades nuevas”.

LA CIFRA

50 %

En lo que va de la administración, los accidentes viales registrados en todo el Estado se han reducido en 50%, al pasar de 49 mil 994 en 2012 a 25 mil 440 en 2016, destacó el director de Investigación y Cultura Vial de la Semov, Carlos Enrique Alvarado Ron.

Las quejas no se relacionan con siniestros

Aunque hay rutas que lideran en número de quejas por parte de usuarios, el director de Transporte Público asegura que éstas no están relacionadas con las de mayor siniestralidad, pues la principal inconformidad está relacionada al trato de los choferes y no tanto a la forma de conducir. Por ejemplo, las rutas con mayores quejas son: 629, 632, 622, 275-B, 371 y, principalmente, 30 y 30-A, entre otras, que no son las mismas que se ven involucradas en los accidentes.

En agosto pasado, este medio dio a conocer que de 2016 y hasta mediados de este año, se habían presentado 500 quejas en contra del transporte público. En julio se reportó que, a mes y medio de que la Troncal Artesanos entrara en operaciones, ya acumulaba 92 quejas.

Pese a esto, el funcionario explicó que se ha logrado reducir en 40% el número de quejas, al atender las áreas de mejora. En el caso de la ruta-empresa, recalcó, las fallas eran en el tema de prepago y alcancías, “ahí nos hemos avocado mucho, en esa troncal, a mejorar las condiciones del sistema de recaudo”.

Sobre las quejas por la frecuencia precisó que se mejoraron los tiempos de paso de un alimentador, que era el de mayor problema. “Era el alimentador número uno”.

Se responsabilizan del 60% de los siniestros

Según el Consejo de Atención a Víctimas del Transporte Público de Jalisco, los transportistas se hacen responsables, en promedio, del 60% de los accidentes en los que se ven involucradas sus unidades.

La vicepresidenta de la organización Víctimas de Violencia Vial, Débora Semadeni, informó que estos son los datos que se dan a conocer en las reuniones; sin embargo, no se tiene un seguimiento puntual de los tiempos en que se cubren los gastos funerarios ni la reparación del daño, ya que no acuden las aseguradoras y en el Consejo no está la totalidad de los empresarios incluidos.

“El transporte público, cuando está con una mutualidad, se está pagando la totalidad de la reparación del daño y los gastos funerarios”.

La tardanza en la cobertura de estas responsabilidades, comentó, se da regularmente cuando los familiares no se ponen de acuerdo para determinar a quién se le pagará la reparación del daño o en el monto que les proponen.

Intervienen Tesistán ante alza en percances

La zona de Tesistán se ha convertido en uno de los puntos de mayor conflicto en accidentes en los que participan unidades de transporte público, reconoce Gustavo Flores.

Considera que éstos obedecen a los cierres viales por la construcción de la Línea 3 del Tren Ligero. Las rutas que transitan por estas vías y que presentan mayor problema son las 275 F, 163 y 60 B, entre otras.

“Pero ya reforzamos el tema de capacitación, hablamos con los transportistas respecto a los horarios o el número de vueltas que pretendían dar respecto al servicio, para que regularan lo que era posible”.

Debido a las afectaciones viales se les solicitó a los transportistas que no pretendieran abarcar más de lo que realmente pueden cubrir, y no exigir a los operadores tiempos de paso irreales.

En toda la metrópoli, entre enero y agosto se han registrado 308 accidentes con lesionados; sin embargo, es menor a los registrados durante el mismo periodo del año pasado, cuando se tuvieron 435. En total, durante 2016 se registraron 672 accidentes con lesionados.

Si bien la zona de Tesistán es una de las que presenta mayores problemas, acentúa que de manera histórica se tiene problemas con la ruta de Tlajomulco y la 380, “que ya habíamos comentado que han mejorado mucho, pero que históricamente tienen problemas”.

Se suma la 265 B.

PIDEN FRENAR ALZA EN LA TARIFA

Exigen beneficios del prepago en Artesanos

El Observatorio Ciudadano de Movilidad y la Federación de Estudiantes Universitarios (FEU) exigen que en la ruta troncal de Artesanos, la primera que opera bajo el nuevo modelo ruta-empresa, entre totalmente en funcionamiento el sistema de prepago electrónico, la única opción con la que los usuarios le podrían hacer frente al aumento de siete a nueve pesos a partir de este domingo.

Actualmente, los usuarios pagan su pasaje con monedas que depositan en la alcancía, pero con el sistema de prepago las personas podrían obtener descuento en sus pasajes al momento de transbordar a otra ruta empresa o al transporte masivo (Tren Ligero y Macrobús). Se suponía que el prepago iba a ser uno de los grandes cambios en el nuevo modelo.

“Lo que sabemos es que ya se tiene, pero no la están implementando (totalmente) en el sistema de ruta empresa, es nada más voluntad para que se integre y para que se den los descuentos correspondientes, porque sólo electrónicamente podemos saber si es transbordo o abordo”, aseveró Enrique Dueñas, presidente del Observatorio.

Resaltó que, aunque ya se resolvió el tema de software y hardware, éste no se ha implementado en la ruta-empresa.

Aseveró que tras una evaluación a la troncal se determinó que no cumple al 100% con las características acordadas para que pueda cobrar la tarifa técnica de nueve pesos, un costo condicionado a la calidad y al prepago.

En la valoración realizada se inspeccionó en 16 unidades la infraestructura de abordaje, sistema de pago (fraccionado y electrónico), limpieza y confort, accesibilidad universal e información y seguridad. El peor resultado fue en el prepago electrónico y la accesibilidad universal. Mientras que la limpieza de las unidades tuvo el puntaje más positivo.

En general se cumple solamente con el 75% de los puntos revisados.

“El 60% de los ciudadanos no podría pagar una tarifa de nueve pesos si no está integrada con otros sistemas de transporte".

Por su parte, la FEU informó que el costo de la canasta básica comparado con el poder adquisitivo de las personas en Jalisco y la inflación, indica que el aumento es mucho para los jaliscienses.

“El 60% de los ciudadanos no podría pagar una tarifa de nueve pesos si no está integrada con otros sistemas de transporte. Prepago es la columna vertebral del nuevo sistema”, añadió Jesús Medina Varela, presidente de la Federación, quien pidió hacer público el estudio de la tarifa social.

LA CIFRA

864

La FEU indicó que una persona que toma cuatro camiones diarios durante seis días a la semana, gasta 672 mensuales con la tarifa de siete pesos. En cambio, si el boleto pasa a nueve pesos desembolsará 864 pesos.

