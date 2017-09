Exigen beneficios del prepago en Ruta Artesanos

El Observatorio Ciudadano de Movilidad y la Federación de Estudiantes Universitarios (FEU) exigen que en la troncal Artesanos, la primera que opera bajo el nuevo modelo ruta-empresa, entre en funcionamiento el sistema de prepago electrónico, la única opción con la que los usuarios le podrían hacer frente al aumento de siete a nueve pesos en la ruta.

Actualmente los usuarios pagan su pasaje con monedas que depositan en la alcancía. Con el sistema de prepago las personas podrían obtener descuento en sus pasajes al momento de transbordar a otra ruta empresa o al transporte masivo (Tren Ligero y Macrobús). Se suponía que el prepago iba a ser uno de los grandes cambios en el nuevo modelo de transporte.

“Lo que sabemos es que ya se tiene pero no la están implementando en el sistema de ruta empresa, es nada más voluntad para que se integre y para que se den los descuentos correspondientes, porque sólo electrónicamente podemos saber si es transbordo o abordo”, aseveró Enrique Dueñas, presidente del Observatorio Ciudadano de Movilidad.

Dueñas resaltó que aunque ya se resolvió el tema de software y hardware este no se ha implementado en la ruta-empresa. “No sabemos de quién (falta la voluntad) pero queremos que salga adelante. Integrando la tarifa, teniendo los trasbordos necesarios”.

El Observatorio Ciudadano de Movilidad aseveró que tras una evaluación a la troncal Artesanos se determinó que esta no cumple al cien por ciento con las características acordadas para que pueda cobrar la tarifa técnica de nueve pesos; costo condicionado a la calidad y al sistema de prepago.

En la valoración realizada se inspeccionó en 16 unidades la infraestructura de abordaje, sistema de pago (fraccionado y electrónico), limpieza y confort, accesibilidad universal e información y seguridad. El peor resultado fue en el prepago electrónico (que no está activo) y la accesibilidad universal. Mientras que la limpieza de las unidades tuvo el puntaje más positivo. En general se cumple solamente en el 75 por ciento de los puntos revisados.

Por su parte la Federación de Estudiantes Universitarios (FEU) informó que el costo de la canasta básica comparado con el poder adquisitivo de las personas en Jalisco y la inflación indica que el aumento es mucho para los jaliscienses.

“El 60 por ciento de los ciudadanos no podrían pagar una tarifa de nueve pesos si no está integrada con otros sistemas de transporte. Prepago es la columna vertebral. Llamando al diálogo, pedimos que este domingo no aumente la tarifa”, recalcó Jesús Medina Varela, presidente de la FEU.

Medina Varela también lanzó un llamado para que el tema de la ruta-empresa no sea usada en el 2018 como bandera política para los partidos. “El gobernador se comprometió a que no iba a caminar el tema de la tarifa hasta que no se cumpliera al cien por ciento en tres rutas empresas. La ruta Artesanos que es la que se piloteó prácticamente no cumple, ellos estarían faltando a su palabra, en ese momento el balón estaría en la cancha del gobernador”.

Peticiones:

1.- No al aumento mientras no esté operando el sistema de prepago en ruta empresa.

2.- Tasas cero entre ruta empresa y alimentadoras

3.- 50% de descuento en transbordo entre ruta empresa y ruta empresa.

4.-50% de descuento entre Ruta Empresa y transporte masivo (Tren ligero y Macrobús)

5.- Hacer público el estudio de la tarifa social

EL DATO

La FEU indicó que por ejemplo una persona que toma cuatro camiones diarios seis días a la semana, gasta 672 al mes si la tarifa es de siete pesos. En cambio, si la tarifa es de nueve pesos, el usuario gastaría 864 pesos al mes. Si en cambio tiene que tomar camiones los siete días de la semana, el costo mensual con nueve pesos asciende a mil ocho pesos mensuales.