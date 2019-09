La SSJ advierte de la venta de vacuna falsa contra el dengue

La Secretaría de Salud Jalisco advirtió que se recibió una denuncia, mediante redes sociales, de unas personas que ofrecían vacunas falsas contra el dengue con un costo de 30 pesos y que estas portaban identificaciones de la dependencia estatal.

“No tenemos una vacuna, no existe manera de prevenir esta enfermedad… les pido por favor que no hagan caso, no hay una vacuna, la que se tiene en otras partes del mundo ha demostrado que es funcional sólo para prevenir recaídas en algunos serotipos pero no es una buena medida de salud pública para prevención general, hacemos un llamado a que no se sientan con la tentación”, comentó Fernando Petersen Aranguren, secretario de salud de Jalisco.

Aunque de acuerdo con la Organización Mundial de la Salud, en 2015 se comercializó por primera vez la vacuna contra el dengue CYD-TDV en México, la Secretaría de Salud de Jalisco informó que en la entidad no se vende la vacuna.

La dependencia también informó mediante sus redes sociales que los brigadistas de la secretaría no aplican vacunas contra el dengue y no cobran ninguna cuota por los servicios de fumigación e información.

Petersen Aranguren, comentó que no se tiene preparada una denuncia formal dado que el reporte fue recibido por redes sociales.

“No sabemos lo que puede ser (lo que les están inyectando), lo más probable es que sea agua, pero sí hacer notar que si nosotros detectamos a alguien, por supuesto que haremos una denuncia”, dijo.

Por otra parte, el secretario de salud, compartió que la dependencia trabaja con 75 bombas de fumigación, 35 de estas fueron recién adquiridas con 1.5 millones de pesos de inversión estatal. “Es poco pero es mucho más de lo que teníamos, son moto mochilas y demás, el tema es descacharrizar”, dijo Petersen.

Aumentan 400% casos de dengue en Jalisco: SSJ

El secretario de salud de Jalisco, Fernando Petersen, comentó que los casos de dengue en la entidad han crecido entre 350% y 400%, “el año pasado a estas etapas estábamos en 412 (casos), ahorita estamos en mil 777”, dijo.

También compartió que durante la semana epidemiológica 35 se reportaron 230 nuevos casos de dengue. “Las defunciones acumuladas de dengue hasta la semana son dos que ya han sido reportadas y analizadas y hay otras tres que están pendientes”, agregó.

Además afirmó que esta semana se trabajará en tareas preventivas del virus en el norte de Zapopan, Tonalá y Guadalajara, así como en el Centro de Tlaquepaque.

NM