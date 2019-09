Las familias de Rancho Nuevo sufren por repunte de dengue

Desde hace semanas, los habitantes de Rancho Nuevo enfrentan un brote activo de dengue.

Es día de tianguis y en la Avenida Antonio Díaz Soto el tema es si los conocidos ya tienen la enfermedad transmitida por el mosco aedes aegypti.

Rancho Nuevo y Huentitán El Alto fueron las primeras colonias de Guadalajara donde la Secretaría de Salud del Estado confirmó brotes de dengue con cientos de personas afectadas.

En la casa de Gabriel Rivera ya cayeron en cama cinco personas enfermas por el virus.

“En toda la cuadra hay gente enferma. Aquí no se han visto fumigaciones, lo hemos pedido. Exigimos que nos apoyen y atiendan esta situación”.

A unas cuadras, Alfredo Ramírez coincidió en esta petición.

“La vecina hasta el hospital fue a dar de lo mal que se puso. Aquí no han fumigado, ni en la escuela. Hasta en el centro de salud, los que allí trabajan se han enfermado”, comentó.

Dengue se traslada de las costas hacia las ciudades

A pesar de que se consideraba como una enfermedad típica de regiones tropicales, el virus del dengue y el mosquito que lo transmite se volvieron citadinos. El aedes aegypti está presente todo el año y logró adaptarse a las condiciones de Guadalajara, que en los últimos 10 años es el municipio con el mayor número de personas enfermas.

De acuerdo con registros epidemiológicos proporcionados vía transparencia por la Secretaría de Salud Jalisco (SSJ), en los años 2003 y 2004 los contagios se concentraron en municipios como Puerto Vallarta, Tomatlán o Autlán. En 2005 se confirmó el primer caso en Zapopan y para 2006 se reportaron 26 en Guadalajara. A partir de entonces, la enfermedad no ha dejado de tener incidencia en la ciudad.

Para 2008, por primera vez desde que se lleva registro, Guadalajara fue el municipio con más personas afectadas con 502.

La crisis más aguda por contagios de dengue se vivió en 2009 con un total de cuatro mil 919 casos confirmados en todo el Estado. Sólo Guadalajara acumuló mil 517 personas enfermas y 24 muertes confirmadas.

Desde el año pasado las estadísticas epidemiológicas advirtieron un nuevo repunte de la epidemia con dos mil 651 casos en la Entidad, 545 en la capital.

Salvador García Hernández, médico adscrito al Departamento de Vectores de la SSJ, explicó que la enfermedad tiene un comportamiento cíclico con brotes de grandes dimensiones cada seis a 10 años. Comentó que uno de los detonantes de los rebrotes es el cambio de serotipo de virus que circula, como sucede este año.

“El elemento más importante es el nivel de participación de la comunidad en las acciones de prevención con la descacharrización, no dejar que se acumule el agua y se generen criaderos”, argumentó.

Como ya publicó este medio, al corte de la semana epidemiológica 34 de 2019 Jalisco registra mil 546 casos de dengue. Oficialmente se reconocen dos defunciones por complicaciones de esta patología, pero hay cinco más por confirmar. Entre la semana del 18 al 24 de agosto, Jalisco subió del séptimo al cuarto lugar nacional en número de contagiados.

El municipio de Guadalajara registra 491 casos, Zapopan tiene 204 contagios. Tlaquepaque acumula 36 casos y Tonalá 78. En 50 municipios del Entidad se han confirmado contagios de la enfermedad.

A pesar de las estrecheces presupuestales, se han realizado fumigaciones contra el dengue. EL INFORMADOR / F. Atilano

Pese a afirmaciones de vecinos, aparecieron los fumigadores

Como agua de mayo llegó una cuadrilla de brigadistas a realizar trabajos de fumigación en la colonia Rancho Nuevo en Guadalajara. Aunque los vecinos aseguraron que no habían acudido en semanas, personal de los equipos de fumigación sostuvo que sí han realizado labores en las zonas afectadas por los casos de dengue y antes estuvieron en otras colonias como Lomas del Paraíso y San Miguel Huentitán.

Nora, una de las brigadistas, detalló que visitan de 20 a 40 casas en su jornada, y comentó que dependen de que los vecinos les permitan ingresar. Subrayó que antes de fumigar, se debe descacharrizar y evitar que se vuelva acumular agua, y ver que depósitos como tinacos o cisternas estén destapados.

Salvador García Hernández, médico adscrito al Departamento de Vectores de la Secretaría de Salud Jalisco, insistió en que la fumigación no es la solución al problema y los casos seguirán registrándose mientras no se evite la formación de criaderos del mosco.

“La sociedad debe ser consciente de la corresponsabilidad que tiene en el control de la enfermedad. El vector se ubica dentro de las casas y no hay nadie mejor que el morador para hacer revisiones y evitar los criaderos”, explicó.

Puntualizó que los canales, charcos o malezas no son áreas donde se reproduzca el mosco, e insistió en erradicar los criaderos al interior de las casas.

En el caso de Zapopan, el director del Organismo Público Descentralizado (OPD) Servicios de Salud del municipio, Salvador García Uvence, anunció una nebulización en la zona Centro de Zapopan.

Atienden a 50 pacientes al día

El centro de salud de la Colonia Rancho Nuevo ha sido superado por la incidencia de casos de dengue que registra la zona. Personal consultado refirió que todos los días llegan vecinos con síntomas. Confirmaron que varios empleados del centro han resultado contagiados.

“A todas las personas se les da paracetamol, se les manda a prueba de laboratorio para ver sus plaquetas, ya de eso depende cómo sigue el tratamiento. En cuestión de dengue ahorita se atienden alrededor de 50 consultas de casos sospechosos al día”, comentó una de las trabajadoras.

Añadió que todos los días lidian con peticiones de los vecinos que exigen se realicen fumigaciones. Explicó que desde las oficinas centrales de la Secretaría de Salud les comentaron que, debido a falta de presupuesto y personal, no han intensificado los operativos.

“Falta cultura de la gente porque mientras no limpien sus casas y tiren cacharros, seguimos con los criaderos de mosquitos, eso no se resuelve con fumigaciones, aunque la gente se enoje. Ha venido gente súper enojada a pedir que le fumiguen, pero aquí no podemos hacer nada si no los mandan de oficinas centrales”, concluyó.

La enfermedad también ha provocado un incremento de las atenciones en Cruz Verde, como publicó EL INFORMADOR. El director de los Servicios Médicos de Guadalajara, Miguel Ángel Andrade, informó que en el último mes se han disparado las atenciones en las unidades de la Cruz Verde. De los 193 casos probables, la mayoría de los servicios son recientes.

Padece la enfermedad hasta tres veces

El aumento de casos ha sido notable este año. ARCHIVO / NOTIMEX

Al escuchar la palabra dengue, la señora Matilde Ulloa Venegas siente escalofríos por todo el cuerpo. Dice que le tiene miedo porque ya ha padecido esa enfermedad tres veces en los últimos seis años. Explica que sólo las dos primeras veces acudió a atención médica y el tratamiento que le dieron fue el mismo; tomar paracetamol.

“La primera vez que me dio vivía en Tlajomulco, como a los dos años me volvió a dar y ahora este año por tercera ocasión. Se siente horrible, todo te duele, no puedes caminar ni hacer nada. Dicen que he tenido suerte de que no me ha dado más fuerte, del dengue que te hace sangrar, que es más peligroso. Pero de todas maneras a mí me dio horrible, esta última vez las dolencias, calentura, dolor de cabeza, de huesos, no podía subir escaleras”, relata.

La vecina de la calle Antonio Soto y Gama, que vive a unos pasos del canal del río, comenta que a su casa no ha acudido personal para fumigar y sólo elementos de Protección Civil han ido a darles recomendaciones sobre los riesgos por crecidas del río durante el temporal.

Vecinos de Rancho Nuevo coincidieron en que uno de los factores para la proliferación del mosco aedes aegypti, vector del dengue, es el río San Juan de Dios, que en ese punto tiene cauce a cielo abierto.

“Hay mucha gente que está enferma y se ha puesto muy mal en este año. A unos les pega muy fuerte, hasta empiezan a sangrar”, relató Doña Angelina, habitante de la zona.

Chikungunya y Zika en Jalisco

Hace cuatro años se confirmaron en el Estado los primeros casos de personas afectadas por zika y chikungunya; enfermedades virales trasmitidas por el mosquito aedes aegypti, el mismo vector del dengue.

Según los registros de la Secretaría de Salud Jalisco, en 2015 se acumularon 173 contagios de chikungunya (43 en Guadalajara). En 2016 fueron 11, al año siguiente 12 y en 2018 sólo dos. No se tienen registradas defunciones por esta enfermedad.

En casos de zika hubo sólo un contagio en 2015, para 2016 se acumularon 80. En 2017 registró un aumento con 335 personas enfermas. La incidencia bajó el año pasado con 198 casos. El virus del zika también se puede transmitir a través de relaciones sexuales.

En caso de embarazo puede provocar malformaciones congénitas como microcefalia. También es un factor desencadenante del síndrome de Guillain-Barré.

Registro de casos de dengue en Jalisco Año Casos 2003 36 2004 27 2005 96 2006 1,784 2007 953 2008 1,566 2009 4,919 2010 1,171 2011 170 2012 585 2013 3,119 2014 1,446 2015 3,013 2016 2,000 2017 1,115 2018 2,651 2019* 1,546 *Corte a la semana epide miológica 34.