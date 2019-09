Sube Jalisco a la cuarta posición por dengue; la mayoría en Guadalajara

Hace tres semanas, Ana Rosa comenzó con episodios de fiebre. Después, el dolor de cabeza fue insoportable. Acudió a una clínica pública a que le realizaran exámenes, pero perdieron los resultados. En un hospital privado le diagnosticaron dengue.

Piensa que se contagió en la colonia Quinta Velarde, en Guadalajara.

Entre el 28 de julio y el 3 de agosto, Jalisco ocupaba el séptimo lugar nacional, con una tasa de 9.54 casos por cada 100 mil habitantes. Entre el 18 y el 24 de agosto subió a la cuarta posición, con una incidencia de 18.67.

En otra arista, está en el tercer sitio por número de casos, con mil 546: 491 (31%) en Guadalajara.

Se pidió una entrevista con Salud, pero respondió que se dará próximamente. Se indicó que la siguiente semana se fumigarán Lomas del Paraíso, Santa Cecilia, Atlas, Atemajac, Constitución, Santa Ana Tepetitlán, Rancho Blanco, El Álamo, El Tapatío y Jalisco, que tienen alta incidencia de casos.

No existe un tratamiento específico para el dengue, por lo que regularmente se receta tomar paracetamol y reposo absoluto. EFE/Archivo

Guadalajara encabeza contagios de dengue

Angélica Suárez, de la colonia Huentitán, detalla que en su familia ya van cuatro personas contagiadas de dengue: su mamá, dos hermanos y ella. Afirma que, a diferencia de otras veces, la Secretaría de Salud aún no realiza fumigaciones.

Como Angélica, otras 20 personas refieren que en sus familias hay varios integrantes con la enfermedad.

Guadalajara es el municipio con más casos de dengue de la Entidad. De los mil 546 contagios confirmados, 491 personas viven en la capital del Estado; es decir, uno de cada tres casos. Lo anterior significa una tasa de 32.84 por cada 100 mil habitantes.

Los municipios con más casos en la Entidad son Guadalajara (491), Zapopan (204), Puerto Vallarta (105), Sayula (104) y Tonalá (78). A la fecha, la metrópoli suma 833 casos de dengue, ya que en Tlaquepaque van 49 y en Tlajomulco, 11.

Según los directores de los Servicios Médicos Municipales de Guadalajara, Zapopan, Tlaquepaque y Tonalá, las colonias con más casos son Lomas del Paraíso, Mesa Colorada y Mesa de los Ocotes, El Álamo y Jalisco, respectivamente.

De los mil 546 casos reportados hasta la semana epidemiológica 34, que registra los eventos ocurridos del 18 al 24 de agosto del 2019, mil 181 son clásicos y son 365 hemorrágicos. Se han notificado dos defunciones por dengue, de las 28 muertes reportadas a nivel nacional, de acuerdo con datos brindados por la Secretaría de Salud.

El primer fallecimiento en Jalisco fue una mujer de 86 años, quien vivía en Zapopan, mientras que el segundo es un hombre de 60 años originario de Guadalajara. Ambos fueron atendidos en el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS).

Se disparan atenciones en la Cruz Verde

El director de los Servicios Médicos de Guadalajara, Miguel Ángel Andrade, informa que en el último mes se han disparado las atenciones en las unidades de la Cruz Verde. Explica que de los 193 casos probables, la mayoría de los servicios son recientes.

Menciona que se pueden atender mediante consulta general o con especialistas, con costos accesibles. En caso de requerir hospitalización, el monto podría incrementar, aunque existe la opción de condonar el pago si el paciente no tiene los recursos suficientes.

Detalla que en todas las unidades se brinda el servicio, aunque los casos más severos se derivan a los hospitales de tercer nivel. Además de que la Cruz Verde “Delgadillo Araujo” cuenta con un área especializada para atender los casos.

Remarca que están trabajando en conjunto con miembros de la Región Sanitaria XIII. “De parte de los Servicios Médicos Municipales notificamos los casos correspondientes por medio de Participación Ciudadana, otra dependencia que está revisando las zonas. Y por Mejoramiento Urbano se están haciendo intervenciones al respecto”.

Comunica que la colonia con más brotes es Lomas del Paraíso. Además de Rancho Nuevo, Huentitán, Santa Cecilia, Del Fresno, Oblatos, Belisario Domínguez y Beatriz Hernández.

Alistan nebulización en el Centro de Zapopan

El director del Organismo Público Descentralizado (OPD) Servicios de Salud de Zapopan, Salvador García Uvence, informa que en las cinco unidades de la Cruz Verde y el Hospital General, conocido como “Hospitalito”, han atendido 144 casos de dengue, de los cuales 137 no son graves, cuatro con signos de alarma y tres graves, que fueron traslados para una mejor atención. “Estamos preocupados porque nada más en el mes de agosto registramos 80 casos de los 144. Inclusive, en Villas de Guadalupe no habíamos tenido ningún caso reportado y en agosto tuvimos 37 pacientes con dengue”.

A las personas se les aplica la prueba rápida para detectar la enfermedad, que se turna a la Secretaría de Salud, quien confirma los casos y realiza el estudio epidemiológico correspondiente.

El médico adelanta que el próximo fin de semana se planea realizar una nebulización en la zona Centro de Zapopan. “En caso de que lleguemos a tener pacientes hospitalizados (de dengue), se le pediría a la Secretaría (de Salud) que hiciera una nebulización dentro de la unidad. Hay que recordar que el químico que ellos utilizan no afecta la salud”.

Agrega que en todas las unidades hay elementos capacitados para brindar la atención. Si el ciudadano no cuenta con los recursos para pagar las consultas, puede pedir descuentos a los trabajadores sociales.

“Para combatir el dengue es necesaria la intervención tripartita… y sobre todo la participación de la población”.

Las colonias con más casos son Mesa Colorada y Mesa de los Ocotes, Constitución y Arroyo Hondo.

Por su parte, el Gobierno de Zapopan informó que ha realizado brigadas de descacharrización en las que participan elementos de distintas dependencias.

“Como resultado de estas acciones cada semana se recolectan aproximadamente 10 metros cúbicos de material y cerca de 50 llantas en promedio. Se han visitado colonias como El Zapote, Loma Blanca, Lagos del Country, Residencial Moctezuma, Las Águilas, Constitución, Miramar, Jardines del Valle, Agua Fría, Altagracia, Atemajac del Valle y Santa Ana Tepetitlán, entre otras”.

Las fumigaciones que realizan las autoridades solamente matan al mosco adulto, el cual puede depositar de 70 a 400 huevecillos en cada ocasión. EL INFORMADOR/Archivo

Refuerzan áreas operativas en Tonalá

Ante el aumento de casos de dengue en Tonalá, se trabaja en reforzar las áreas operativas, reporta Armando Prado García, director de Servicios Médicos Municipales.

Explica que la intención es mejorar la comunicación con los habitantes para que la gente tenga el conocimiento de cómo lavar, tapar o tirar objetos, para posteriormente realizar las fumigaciones correspondientes.

La colonia Jalisco es la que registra más casos. Además, hay incidencia en Lomas del Laurel, El Molino, Alamedas de Zalatitán, Zalatitán Loma Bonita, Bosques de Tonalá, La Ladrillera, El Rosario, Coyula y Prados Coyula.

“Vamos a trabajar en conjunto junto con las direcciones de Participación Ciudadana, Educación, Servicios Públicos y Ecología, para llegar a las casa y comunicar adecuadamente”.

Subraya que las personas que acudan con síntomas a las unidades de la Cruz Verde requieren ocho horas de ayuno para que se les tome la muestra, la cual no tiene costo. Lo que se cobra es la intervención que requiere el paciente, en caso de solicitar consulta o servicio de urgencias.

“Lo que hacemos es atenderlos por si la urgencia lo amerita, sobre todo hidratarlos, darles el medicamento correspondiente. Estén al pendiente de la página del Gobierno de Tonalá, donde se estarán publicitando imágenes con las recomendaciones: lavar, tapar, voltear y tirar objetos que pudieran tener agua”.

“Empezó la psicosis…”

Margarita Ríos Cervantes, directora de los Servicios Médicos de Tlaquepaque, comenta que en el municipio solamente hay 49 casos confirmados de dengue, pero han detectado que entre la población “empezó la psicosis”.

Explica que hay 470 casos probables y 120 descartados. La colonia El Álamo tiene más contagios, así como Rancho Blanco, Álamo Industrial, El Tapatío, Las Huertas y La Duraznera, por lo que están enfocando la estrategia en la prevención, principalmente en eliminar criaderos de mosquitos.

Dice que es importante recordar que no todos los moscos transmiten la enfermedad. Por ejemplo, en Lomas del Cuatro y San Pedrito detectaron que hay miles de moscos, pero no se reportan brotes de dengue.

“Lo más importante es concientizar a la población de eliminar los criaderos. Donde están los brotes tratamos de eliminar el mosco. Todas las personas que se sienten mal, piensan que tienen dengue”.

Añade que se han reforzado acciones en materia de coordinación y comunicación, principalmente en las redes sociales y a través de los presidentes de las colonias.

TAREAS

En la última sesión de trabajo de la Región Centro de la Red de Municipios por la Salud, autoridades instaron a la población para participar activamente en la prevención y eliminación de criaderos del mosquito transmisor, a través de acciones como deshierbar áreas verdes, tapar recipientes y contenedores de agua limpia, limpiar con agua y jabón áreas donde pueden adherirse los huevecillos , así como eliminar cacharros donde puede propiciarse un criadero, como llantas, o muebles.

También se habló de que se requiere actuar de manera preventiva, dado que las fumigaciones al exterior e interior de los domicilios que realizan las autoridades solamente matan al mosco adulto, el cual puede depositar de 70 a 400 huevecillos en cada ocasión.

TESTIMONIO

“Estuve dos semanas en la cama”

Ana Rosa Guzmán, quien está en recuperación por dengue, afirma que se trata de una enfermedad muy dolorosa, en la que se requiere un reposo total. “Nunca me había dado, pero la verdad se siente horrible, y eso que no me tocó del dengue hemorrágico, pero estuve dos semanas en la cama”.

Detalla que acudió al ISSSTE; sin embargo, le perdieron sus resultados. “Me extravían el tubo de sangre y me dicen que deben volver a repetir el procedimiento”. Explica que fue diagnosticada en una clínica particular, por lo que gastó alrededor de 650 pesos en la consulta y los exámenes. Además de lo que erogó en la compra del paracetamol. Apunta que varios vecinos se contagiaron.

Por otra parte, Mónica Sánchez relata que su hermana y su cuñado acaban de ser diagnosticados con dengue clásico. “Ellos viven en Huentitán… la zona está complicada. Comenzaron con síntomas y los atendieron en un hospital privado. Fue buena la atención, pero está saturado tanto en urgencias como en cuartos”.

La mejor manera de combatir al mosquito transmisor es eliminar sus criaderos. EL INFORMADOR/Archivo

LA VOZ DEL EXPERTO

Recomienda no automedicarse

Ezequiel Magallón Gastélum (director del Instituto de Investigación Regional de Salud Pública de la UdeG)

El especialista recomienda a la población que no recurra a la automedicación, sobre todo que no tomen aspirinas, ya que este medicamento podría agravar la situación de una persona con dengue.

Explica que en México hay cuatro serotipos del virus, lo que significa que una persona puede enfermarse de dengue hasta cuatro veces. “La combinación de dos serotipos es la que hace que se presente el dengue severo. Está asociado”.

Recuerda que los síntomas principales son dolor muscular y de articulaciones, fiebre arriba de 37 grados y dolor de cabeza, por lo que se puede confundir con otras enfermedades.

“Es importante que la gente, cuando tenga estos síntomas, acuda a un centro de salud, pero que no usen aspirinas porque eso puede ocasionar que un simple dengue se convierta en hemorrágico”.

Enfatiza que no existe un tratamiento específico y que la vacuna no es muy accesible, por lo que regularmente se receta tomar paracetamol y que el paciente tenga reposo absoluto.

Sobre posibles causas del aumento del dengue en la Entidad, refiere que pudiera ser un asunto cíclico.

“Hace 10 años tuvimos una epidemia. Además, se suman el cambio climático y la poca participación de la gente para limpiar sus casas. La gente cree que la solución son los insecticidas, pero los insecticidas matan de momento los mosquitos, pero si no se elimina el criadero, en 24 horas puede haber hasta más mosquitos”.

