La SIOP da luz verde para usar tercer piso de Ciudad Judicial

La Secretaría de Infraestructura y Obra Pública (SIOP) notificó al Poder Judicial del Estado que hay condiciones para usar el tercer piso del edificio de Ciudad Judicial Jalisco; informó el magistrado Ricardo Suro Esteves, explicó que esa área seguirá vacía a la espera de contar con presupuesto suficiente para habilitar nuevos juzgados familiares o utilizarla como nueva sede del Consejo de la Judicatura local.

Suro comentó que, aunque la Unidad de Protección Civil de Zapopan hizo observaciones al estado del inmueble; según los reportes de la SIOP se descartan riesgos estructurales que impidan su utilización.

“Había unos dictámenes de Protección Civil sobre que no se cumplían algunos requisitos del ordenamiento municipal. Ahora lo que tenemos es una misiva por parte de la SIOP en la que dice que se puede utilizar. Lo que no tenemos en este momento es dinero para habilitar ese tercer piso. Yo no soy perito, ni ingeniero, pero la SIOP dice que cero riesgos”, precisó.

En febrero del año pasado, Protección Civil Zapopan hizo una serie de observaciones sobre el estado del inmueble ubicado en Periférico Poniente número 7255. Se recomendó realizar peritajes especializados para evaluar daños estructurales y definir las causas de agrietamiento de lozas, ruptura de cristales y el posible desplazamiento del inmueble. Además, se advirtió falta de rutas de evacuación y de extintores.

El edificio se construyó cuando el magistrado Celso Rodríguez era presidente del Judicial; su costo se proyectó en 300 millones de pesos (MDP) y al final la obra superó los 700 MDP. Actualmente algunas zonas del inmueble siguen sin utilizarse.

Sobre la definición de los recursos que recibirá el Poder Judicial, Suro Esteves comentó esperan recibir por lo menos el ajuste inflacionario. En la iniciativa de presupuesto que analiza el Congreso estatal, se proyecta que el Supremo Tribunal de Justicia reciba 489 millones 636 mil pesos y el Consejo de la Judicatura mil 158 millones.

