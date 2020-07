La SFP inhabilita y sanciona a farmacéuticas de Carlos Lomelí

La Secretaría de la Función Pública impuso nuevas inhabilitaciones y multas a las farmacéuticas Lomedic, S. A. de C. V. y Abastecedora de Insumos para la Salud, S. A. de C. V., vinculadas al ex súper delegado de Jalisco, Carlos Lomelí.

Las sanciones fueron publicadas en el Diario Oficial de la Federación (DOF), en el que se dio a conocer que Lomedic fue sancionada con multa de más de un millón de pesos e inhabilitada por dos años y seis meses por entregar información falsa en diversos procedimientos de contratación con el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) y el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales para los Trabajadores del Estado (ISSSTE).

Abastecedora de Insumos para la Salud fue sancionada porque también proporcionó información falsa al Instituto de Servicios de Salud del estado de Aguascalientes durante el proceso de licitación pública para comprar medicamentos y material de curación.

Por ello, recibió una multa de un millón 51 mil 500 pesos y fue inhabilitada por dos años y seis meses para participar en contrataciones públicas.

De acuerdo con la SFP ambas empresas fueron notificadas la semana pasada de las sanciones impuestas.

GC