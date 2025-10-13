Lunes, 13 de Octubre 2025

Cámara de Comercio de Guadalajara proyecta más ventas en Buen Fin 2025

La Cámara de Comercio de Guadalajara indicó que en la edición del Buen Fin de este año se prevé una derrama económica de 7 mil 59 millones de pesos

Por: Jorge Velazco

Javier Arroyo Navarro, presidente de la Cámara de Comercio de Guadalajara, explicó que el Buen Fin viene a reforzar el consumo para el cierre de año. EL INFORMADOR/J. Velazco

La Cámara de Comercio de Guadalajara anunció hoy la próxima edición de “El Buen Fin”, el cual se realizará del 13 al 17 de noviembre próximo.

De acuerdo con el organismo, este año se prevé una derrama económica de 7 mil 59 millones de pesos, lo que representa un 16.4 por ciento más en comparación al año pasado, cuando se reportaron ventas por 6 mil 65 millones de pesos.

Javier Arroyo Navarro, presidente de la Cámara de Comercio de Guadalajara, explicó que el Buen Fin viene a reforzar el consumo para el cierre de año.

“Con respecto al consumo del año hemos tenido un crecimiento, pero es una desaceleración con respecto al año anterior, teníamos más crecimiento en el consumo. El Buen Fin viene a reforzar este consumo para el cierre del año, el hecho de que sea un día más trae la ventaja de que tengamos un crecimiento", comentó.

De acuerdo con la Cámara de Comercio de Guadalajara, el 75 por ciento de las ventas se realizan de manera física y 25 por ciento en línea.

Siete de cada 10 compradores combinan ambos canales, consolidando el modelo omnicanal como tendencia de consumo.

“Se espera que este año las compras en línea continúen al alza, impulsada por los hábitos de consumo digitales”.

De acuerdo con estudios de la Cámara, el año pasado el 44 por ciento de las compras se destinaron a la adquisición de ropa, calzado y textiles, el 25 por ciento en electrónica, 11 por ciento otros, 10 por ciento línea blanca, 5 por ciento artículos para el hogar y 3 por ciento en juguetes y artículos deportivos y de entretenimiento.

Este año la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) apoyará a los consumidores que tengan algún inconveniente. La dependencia informó que instalará módulos en algunas de las principales plazas comerciales, además de que cuenta con los teléfonos del consumidor: 55-5568-8722 y 8004688722.

