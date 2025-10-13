El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, pidió hoy lunes 13 de octubre en el Parlamento israelí un indulto para el primer ministro Benjamin Netanyahu, procesado en tres casos distintos por corrupción.

En uno de ellos, Benjamin Netanyahu y su esposa están acusados de aceptar más de 260 mil dólares en bienes de lujo como cigarros, joyería y champán de multimillonarios a cambio de favores políticos.

"Cigarros y champán, ¿a quién le preocupa eso?", bromeó Donald Trump ante los parlamentarios. "Tengo una idea, señor presidente", dijo a su homólogo israelí Isaac Herzog. "¿Por qué no le da un indulto?", agregó.

"Por cierto, eso no estaba en el discurso, como probablemente imaginan. Simplemente, resulta que me gusta este caballero que está allí", afirmó señalando a Benjamin Netanyahu.

El primer ministro ha negado de manera repetida cualquier mala práctica en los tres casos que se señalan en su contra, que sus seguidores consideran motivados políticamente.

Además del escándalo de los regalos, Benjamin Netanyahu está acusado de negociar una cobertura más favorable de dos medios israelíes en los otros casos.

Durante su mandato actual, que comenzó a finales del año 2022, Benjamin Netanyahu propuso amplias reformas judiciales en Israel que, según sus rivales, buscan debilitar el poder de los tribunales.

Este intento desencadenó protestas masivas que terminaron con el estallido de la guerra en la Franja de Gaza provocada por el ataque del grupo Hamás del 7 de octubre de 2023.

*Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp

Además lee: Rehenes israelíes y prisioneros palestinos son liberados en Gaza

OF