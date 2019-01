La SCT no tiene certeza sobre cuándo concluirán obras de L3: Alfaro

La Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) no tiene certeza sobre la fecha de conclusión de las obras de la Línea 3 (L3) del tren eléctrico urbano, ni de dónde obtendrá el presupuesto que le falta; lamentó el gobernador Enrique Alfaro Ramírez, informó que en la reunión que sostuvo con el titular de la SCT, Javier Jiménez Espriú, le confirmó que requieren cuatro mil millones de pesos para los trabajos pendientes y este año sólo presupuestaron mil.

El gobernador anunció que a más tardar la próxima semana realizará un recorrido por las obras de la L3, con personal de la SCT, para validar algunos puntos en los que la Federación no tiene la información precisa.

“Lo más preocupante es que la respuesta es simplemente esa: hay mil millones, faltan tres mil que no sabemos de dónde, pero vamos a ir viendo. Si estuviera el dinero, eso es lo que ellos dicen, si estuviera el dinero completo la obra tendría que estar terminada en agosto, pero si no está el dinero, pues no hay respuesta”, comentó.

También solicitó a SCT cumplir con el compromiso de rehabilitar las calles afectadas por los trabajos y que asuma el costo por la gerencia de la obra, pues el estado ya pagó 800 millones por ese concepto.

Alfaro sostuvo que su administración está concentrada en gestionar que se termine la L3 y en paralelo avanzar en los trabajos de preparación para la elaboración del proyecto ejecutivo de la Línea 4 a Tlajomulco. Otros de los temas abordados con el titular de la SCT, en los que tampoco hubo certezas, fueron el proyecto de Peribús, el mantenimiento de la red carretera y el libramiento sur de Puerto Vallarta.

