Monto para concluir Línea 3 será “mucho mayor” a mil 600 MDP: Alfaro

La inversión para concluir las obras de la Línea 3 del Tren Ligero costará mucho más de los mil 700 millones de pesos que se habían estimado, expuso el gobernador del Estado, Enrique Alfaro Ramírez, tras reunirse este jueves con representantes de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT).



"Creo por lo que se me informó de esta reunión que la Línea 3 tiene todavía más pendientes de los que creíamos para poder terminarse, que no van a ser suficientes mil millones etiquetados este año ni van a ser mil 600 que decían que era lo que faltaba, creo que el monto puede ser mucho mayor".

El Informador / S. Blanco



Esto resultó de los datos preliminares que le proporcionaron al gobernador en la reunión, los cuales se le entregarán de manera oficial la siguiente semana.



"Va a exigir una definición del Gobierno Federal para que esta obra no se vaya a ir más tiempo, de por sí ya tiene un atraso muy importante".



Tras la aprobación del presupuesto de egresos 2019, espera volver a reunirse de manera urgente con la SCT para poder detallar a la opinión pública los pendientes de las obras, cuánto falta en recursos y cuándo podrá concluirse.





Sin embargo, no descartó que al concluir con la entrega y recepción de las obras se detecten más fallas.



En las estimaciones de la SCT, la Línea 3 podría concluirse en abril, pero si no existe el presupuesto entonces se trata de un cálculo muy optimista. "Yo no veo condiciones para que eso suceda, espero equivocarme".

LS