El director técnico del equipo tricolor, Javier Aguirre, reconoció que la posición de guardameta es donde actualmente tiene más dudas. Esto debido a la inconsistencia que han mostrado los arqueros de la Selección Mexicana en los últimos encuentros.

Durante su gestión al frente del equipo Tricolor, el “Vasco” ha convocado un total de siete arqueros: Guillermo Ochoa, Luis Malagón, Raúl Rangel, Carlos Acevedo, Andrés Sánchez, Sebastián Jurado y Carlos Moreno, quienes, hasta el momento, le siguen generando dudas.

“Es difícil. Salvo el portero, que es especialista, en las demás posiciones puedes hacer muchas cosas: puedes poner tres o cuatro volantes, pero solo hay un portero, y le hemos dado la vuelta a esa posición. En defensa puedes jugar con cuatro o cinco, reforzando los laterales. Con los centros delanteros, que son especialistas, puedes jugar con dos, tres o uno. Salvo el portero, los demás son jugadores de campo. Sí, hemos probado a seis o siete, y todavía no lo tengo claro”, señaló.

Asimismo, puntualizó que los futbolistas que no soporten la presión que se vive en la Selección Mexicana no merecen un lugar en la siguiente Copa del Mundo. De no tener la fortaleza mental necesaria, no están preparados para integrar el equipo nacional.

“El que no aguante vara, como se dice popularmente, no tiene la fortaleza mental para estar aquí en la Copa del Mundo. El Mundial en México fue el mejor evento deportivo en el que estuve involucrado. Ese Mundial es algo que tengo grabado como jugador y quiero vivirlo como entrenador, y se los transmito. Yo no tengo redes sociales, pero los jugadores sí las leen y escuchan. Si no son capaces de aislarse, no merecen estar aquí. Si se ponen nerviosos por un balón que viene o por las críticas, entonces no sirven para estar en la selección”, agregó.

Finalmente, estableció que el juego de este martes será una prueba de cara a la Copa del Mundo, por lo que analizarán cómo se comportan los jugadores, y esto será determinante para tomar decisiones a futuro.

“Estos ya son duelos mundialistas; ya es un duelo mundialista, como lo fue contra Colombia. Todo el país se vuelca cuando juega la Selección Mexicana. Es el mejor escenario, y más viniendo de una derrota, ahora que están bajo la lupa para ver si hay reacción. Es parte de un proceso que pedí para llegar de la mejor manera al Mundial.

Las reacciones que tienen aquí, en el estadio, en los traslados, en los entrenamientos, cómo ven a la gente y hasta cómo toman el celular, son detalles importantes que vamos metiendo en el cajón de toma de decisiones para definir la mejor alineación el próximo 11 de junio”, concluyó.

SV