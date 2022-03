La Primavera: Revisan riesgo de explosividad en bosque por olor a gasolina

El secretario de Medio Ambiente y Desarrollo Territorial (Semadet), Sergio Graf, indicó que luego de solicitar a Pemex que analizará la zona de La Primavera donde se registró emanación de diésel, Pemex comenzó con la revisión de riesgo de explosividad

El análisis, dijo, es adicional al implementado ya por la Unidad Estatal de Protección Civil y Bomberos Jalisco (UEPCBJ), corporación que, aseveró, solo determinó que no existía este riesgo en la zona de la cascada. Lo que se busca, dijo, es descartar el riesgo en toda el área aledaña.

Aunque Pemex aseguró que no tiene fugas, el secretario confirmó que se seguirá insistiendo para que el organismo determine que no fue su responsabilidad lo ocurrido, aunque, añadió, "no hay nadie más que produzca o transporte diésel".

"Pedimos que Pemex, con su equipo, sus capacidades, que son los que tienen la capacidad de hacer estudios relacionados con ello, hagan ese trabajo para deslindar que no son responsables de ello", dijo.

Por otra parte, señaló que le preocupa que ya se han presentado denuncias ante la Agencia de Seguridad Energética y Ambiental, pero de ella "ni sus luces", nadie ha brindado información a Jalisco y no hay quién haga los deslindes, aseveró Graf Montero.

Hasta el momento, dijo, no se sabe desde cuándo ocurrió el derrame, que "los habitantes de la zona dicen que desde el año pasado habían reportado olores, aunque entonces no había material, fue hasta que desde una roca, de la cascada, comenzó a salir, lo que quiere decir que el material estaba encapsulado en algún punto y con la presión de la temporada de lluvias emanó".

Actualmente ya no sale material de la cascada, pero que la situación no puede dejarse así, añadió el secretario.

Por último, Graf Montero señaló que sí hubo daños en los márgenes inmediatos a la cascada, pero no fueron "daños generalizados en la zona". Aseveró que Pemex puso materiales de absorción y que se hicieron muestreos en la presa de La Vega, pero que ya no hubo detección de material "más abajo".

Sin embargo, finalizó, se mantendrá la insistencia a Pemex para que se reúnan de nuevo y mantengan los estudios en la zona a fin de que se encuentre la fuente y que se garantice que no hay más material encapsulado para que no vuelva a ocurrir alguna situación similar.

