La CNC Jalisco exige cumplir compromisos con los productores de maíz

El dirigente estatal de la Confederación Nacional Campesina (CNC) en Jalisco, Eliazer Ayala, hizo un llamado urgente al Gobierno Federal para atender la crisis que enfrenta el campo mexicano, provocada por el desmantelamiento de instituciones como SEGALMEX y la desaparición de programas de apoyo que durante años garantizaron estabilidad a los productores.

Recordó que el expresidente López Obrador prometió precios de garantía para maíz, frijol, arroz, leche y trigo, promesas que dijo se quedaron en el discurso. "El campo está abandonado, sin precios de garantía, sin seguros y sin apoyo para comercializar la cosecha. Los productores están solos".

Informó que la CNC Jalisco alcanzó un acuerdo con autoridades de SEGALMEX y Gobernación para recibir la cosecha a 7 mil 200 pesos por tonelada, pero exigió que se compre toda la producción, no sólo una parte. "En Jalisco no somos pequeños productores; queremos vender todo nuestro esfuerzo y que se cumpla con lo pactado".

El dirigente anunció que la CNC participará el próximo 20 de octubre en el Foro Nacional de la Comisión de Agricultura en la Cámara de Diputados, donde exigirán presupuesto suficiente para la comercialización de granos y la prohibición definitiva del maíz transgénico, en defensa del maíz blanco mexicano.

Advirtió que la CNC Jalisco dará seguimiento puntual a los acuerdos firmados y que, de no cumplirse, intensificará sus acciones en defensa de los productores y del campo jalisciense.

TAMBIÉN LEE: Protesta de trabajadores del SAT podría traer estas consecuencias para los contribuyentes

YC