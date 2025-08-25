Otros cuatro municipios de Jalisco podrán exportar aguacate a Estados Unidos

Nuevas certificaciones y congreso internacional impulsan expansión global del fruto jaliscienses con enfoque sostenible e innovación agrícola.

Cuatro municipios de Jalisco están próximos a recibir autorización para exportar aguacate a Estados Unidos, sumándose a los 18 ya certificados en el estado. La medida permitirá ampliar la producción exportable y consolidar la posición de Jalisco como líder nacional en este sector.

“Actualmente contamos con 18 municipios libres, lo que significa que se puede exportar, y tenemos cuatro municipios que solo esperan la publicación en el Diario Oficial de la Federación”, explicó Eduardo Ron, secretario de Agricultura y Desarrollo Rural del estado.

La producción aguacatera en Jalisco genera más de 43 mil empleos directos y 51 mil indirectos, consolidando a la entidad como el segundo estado productor y exportador de este fruto en México. Además de Estados Unidos, Jalisco envía aguacate a 30 destinos internacionales, incluyendo Canadá, Japón, diversos países de Europa y Brasil, su mercado más reciente. La meta a corto plazo es expandir exportaciones hacia Corea del Sur, China, India y Chile.

En paralelo, la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural y la Asociación de Productores Exportadores de Aguacates de Jalisco A.C. (Apeajal) anunciaron la realización del Noveno Congreso del Aguacate, que se llevará a cabo del 27 al 29 de agosto en Ciudad Guzmán. El encuentro reunirá a productores, exportadores y especialistas de más de seis países y contará con conferencias magistrales, recorridos de campo y encuentros de negocios.

“Este congreso, bajo el lema ‘Cultivando el mañana: Innovación, Sustentabilidad y Productividad’, ofrecerá la oportunidad de analizar los retos y oportunidades del sector con expertos nacionales e internacionales”, destacó Eduardo Ron. Agregó que el aguacate de Jalisco es el único en México con certificación Rainforest Alliance, un sello que garantiza prácticas sostenibles y responsables.

Saúl Medina Tejeda, presidente de Apeajal, detalló que el congreso se realizará en el recinto ferial de Ciudad Guzmán y contará con la expo comercial especializada en aguacate más grande del país. “El objetivo es consolidar el evento como uno de los más importantes en la industria del aguacate. Este año tendremos invitados y ponentes de más de seis países, convirtiéndolo en un congreso internacional”, afirmó.

Las nuevas certificaciones y el congreso refuerzan la proyección internacional del aguacate jaliscienses, promoviendo su calidad y sabor bajo el Estilo Jalisco. Con ello, el sector busca no solo mantener su liderazgo en Norteamérica, sino también abrir nuevos mercados en Asia y Sudamérica, generando empleos, desarrollo económico y oportunidades de negocio para las comunidades locales.

“En los últimos años, el aguacate ha sido un modelo económico, y desde Sader seguimos apostando fuertemente por este producto, que impulsará todas nuestras regiones”, concluyó Ron Ramos.

