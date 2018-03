La CEA espera tres mil MDP para El Purgatorio en dos años

El director de la Comisión Estatal del Agua (CEA), Tito Lugo, precisó que a mediados de 2019 terminarán la primera etapa de la presa derivadora El Purgatorio-Arcediano, lo que significa apenas una octava parte del proyecto integral, cuyo costo estimado es de ocho mil millones de pesos (MDP).

“Andamos cerca de un 60% de avance en esa primera etapa”, indicó.

Lugo precisó que estas obras se realizarán con 200 millones de pesos; 100 millones estatales y 100 federales. Adelantó que para la segunda etapa, que costaría alrededor de siete mil millones de pesos, contarán con una bolsa de tres mil 087 millones de pesos provenientes del Fondo Nacional de Infraestructura (Fonadin), que se los otorgó a fondo perdido.

“Estaríamos hablando de que la segunda etapa estaría lista en dos o tres años. Estoy pensando con el presupuesto hasta ahorita son 100 millones de la Federación y 100 millones del Estado, eso para continuar en la primera etapa”, resaltó.

El proyecto más reciente de El Purgatorio tendría que haber concluido en 2016, sin embargo los trabajos estuvieron suspendidos de julio de 2015 a septiembre de 2017. Sobre cuánto más podría alargarse el proyecto, Tito Lugo respondió que quizá la falta de recursos y decisiones han impedido su conclusión.

“Pero no hemos bajado la guardia, esta administración retomó ese proyecto que estaba abandonado desde hacía 25 años y estamos en él, nunca es tarde. Desgraciadamente cuando se toman las decisiones y se opina, no se opina con conocimiento de causa y las decisiones se alargan, y eso nos lleva a que el destino no se alcance”, indicó.

Agregó que de momento la única alternativa para el abasto en Zona Metropolitana de Guadalajara (ZMG) sería un uso eficiente y racional del agua. “Todo mundo sabe que a Chapala no le pueden sacar más agua, que los acuíferos están sobre explotados”.

La presa derivadora El Purgatorio-Arcediano dotará al Área Metropolitana de Guadalajara con 5.6 metros cúbicos adicionales de agua potable. EL INFORMADOR/Archivo

Cinco años de inversión

A pesar de que el año pasado el Gobierno del Estado reportó la reactivación de la primera etapa de la presa derivadora El Purgatorio-Arcediano, la cual abastecerá al Área Metropolitana de Guadalajara con 5.6 metros cúbicos adicionales de agua potable, para este año sólo se tienen etiquetados 200 millones de pesos. Con estos se alcanzaría una inversión de mil 038 millones de pesos, de un total de ocho mil que podría costar el proyecto final que inició hace cinco años.

De acuerdo con información de la Comisión Estatal del Agua (CEA), otorgada vía transparencia, entre 2012 y 2017, el Estado ha destinado 637 millones de pesos en la primera fase del proyecto, de los cuales, 433.7 millones se gastaron en la “elaboración del proyecto ejecutivo y construcción de presa derivadora (sistema de bombeo Purgatorio-Arcediano) con compuertas”.

Por su parte, la Comisión Nacional del Agua (Conagua) reporta que entre 2013 y el año pasado se destinaron un total de 201 millones de pesos. Además, en el Quinto Informe de Gobierno de Aristóteles Sandoval Díaz se detalla que entre 2017 y el presente año se tenía proyectada una bolsa de 684 millones de pesos.

De éstos, sólo 86 millones se invirtieron durante el año pasado para retomar el proyecto que beneficiará a 2.3 millones de habitantes. Si se suman los 200 millones proyectados para este año, la bolsa final será menos de la mitad de lo que se reportó en el informe.

De acuerdo con lo que se destacó en este documento en la temática de “Agua y reservas hidrológicas” de este documento, la reactivación de las obras que consistió en la construcción de la cortina (…) protección de taludes, plataforma de bombeo y la terminación de los caminos de acceso y obras en el túnel número uno, permitió un avance del 12 por ciento, que se sumaría al 49 por ciento que se tenía en 2015 cuando se suspendió la obra tras la renuncia de la empresa constructora.

Sin embargo, en el Cuarto Informe de Gobierno se mencionaba que ya se habían terminado las “ingenierías básicas” de El Purgatorio, y que durante 2017 arrancaría la segunda fase: con un sistema de bombeo desde el Río Verde a las plantas potabilizadoras. Además de este sistema, la etapa dos consiste en la obra de toma, las líneas de conducción, la planta potabilizadora, el acuaférico y estructuras de entrega de agua en bloque.

El Quinto Informe de Gobierno sostiene que este proyecto resolverá el déficit de 3.5 metros cúbicos por segundo que registra la ciudad, y permitirá la recuperación de los acuíferos. “Pondrá a la ciudad en condiciones de resiliencia en el abastecimiento de agua ante condiciones adversas que pudieran presentarse debido al cambio climático o desastres naturales”.

Las autoridades aún no han informado cuándo concluirá la construcción de El Purgatorio que se tenía estimado para 2016. Con ésta se pretende captar agua desde el Río Verde y la presa El Salto e impulsarla al AMG a través de una línea de bombeo.

Demanda de agua crece hasta un tercio con calor

La Comisión Nacional del Agua (Conagua) informó que de acuerdo con el Manual de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento (Mapas), en el Estado de Jalisco la demanda doméstica de agua incrementa hasta tres veces más cuando hay clima cálido.

Según una respuesta obtenida vía transparencia, el consumo en una vivienda popular es de 100 litros por habitante por día en un clima templado, de 12 a 17.9 grados centígrados. En comparación, ese mismo segmento de la población gasta 185 litros por habitante por día en un clima cálido, mayor a 22 grados centígrados.

La cantidad de agua gastada es mayor en clase residencial. En una vivienda de este tipo, un ciudadano consume 250 litros por habitante por día en un clima templado y 400 litros por habitante por día en la temporada de calor.

Un tercio de ZMG, inconforme con abasto

En la Zona Metropolitana de Guadalajara (ZMG) un tercio de la población está inconforme con el servicio de agua potable de acuerdo con la Encuesta Nacional de Calidad e Impacto Gubernamental (ENCIG) 2017 presentada por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).

Según este documento la satisfacción de los habitantes de la ZMG es de 67%, mientras que 84% de los tapatíos reportó tener un suministro constante. La cifra es menor a entidades como Nuevo León; en donde 91% de los habitantes reportó servicio de agua constante, pero superior a la Ciudad de México, con un porcentaje de 54 por ciento.

Héctor, habitante del fraccionamiento Los Agaves, de Tlajomulco, señaló que desde hace nueve años padecen desabasto de agua en su colonia, es decir, solamente tres días les llega agua a la semana. “Un problema crítico que los diferentes gobiernos no han resuelto. Nos informaron que firmaron un convenio, pero a la fecha seguimos igual”.

En diciembre de 2017 Tlajomulco firmó un convenio por 900 millones de pesos con el Sistema Intermunicipal de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado (SIAPA) para dotar de agua a 300 mil habitantes que padecen problemas de abasto, sin embargo los colonos de Paseo de Los Agaves, Silos, Rancho Alegre y La Alameda siguen con el problema.

Alexis Guadalupe Lozano, de la colonia tonalteca Alamedas de Zalatitán, subrayó que nunca había tenido problemas en el servicio hasta la semana pasada, cuando el agua dejó de llegar con potencia. Su colonia es una de las afectadas por el desabasto debido al “calor”, según el Sistema Intermunicipal de Servicios de Agua Potable y Alcantarillado (SIAPA).

El joven dijo que la situación le parece preocupante. “Porque si eso es en este momento, cómo va a ser un futuro el racionamiento del agua, somos demasiados y la principal fuente es el Lago de Chapala a la que ya no se le puede sacar más agua”.

Manuel Vargas López, habitante de la Colonia Luna Bosque de Zapopan, coincidió en el servicio había sido bueno hasta hace 10 días. “La administración nos dice que es un cambio de bombas pero el agua nos llega únicamente en la madrugada y no nos alcanzamos ni a bañar, tenemos que estar al pendiente, juntando agua en botes”.

El hombre de 62 años mencionó que es la primera vez que eso les sucede. Incluso dijo que antes vivían por Javier Mina y jamás padecieron por fallas en el servicio. “Más de 12 años con abasto y ahora lo reportamos y no existe ninguna respuesta”.

VOCES

-“Soy una guardiana del agua”

Para conmemorar el Día Mundial del Agua se realizaron varios talleres en Los Colomos. ESPECIAL

“Maestra, ¿verdad que mi dibujo está quedando muy bonito?”, pregunta Cinthia mientras detalla en acuarela una gota azul. Arriba pintó con su pincel las palabras “Cuida el Agua”.

“Yo soy una guardiana del agua desde que estaba en el kínder, nos dieron un gafete para poder vigilar a todos en la casa, mi papá es al que más regaño”, platica la alumna de la escuela urbana 743.

La niña de tercero de primaria dice sin reparos que su padre “tira mucho el agua cuando se lava los dientes. No me hace caso cuando le digo pero a veces sin que se dé cuenta le cierro la llave”.

Cinthia es una de las 400 personas que participaron en los talleres de “Soluciones para agua basadas en la naturaleza” que se realizaron ayer 22 de marzo en Los Colomos, como parte de la conmemoración del Día Mundial del Agua.

Daniel Muñoz Rodríguez, gerente de Cultura de la Comisión Estatal del Agua (CEA), señaló que como parte de las actividades relacionadas a la fecha han organizado eventos desde el 2 de marzo en distintos municipios y empresas. Explicó que para Los Colomos trabajaron en conjunto con la Red de Bosques Urbanos de Guadalajara para llevar a cabo distintas actividades.

“Trajimos talleres como ‘Pintando con el Agua’, trajimos maquetas de mantos acuíferos para que los niños vean cómo se contamina el agua, informamos de cuencas, traemos manualidades y más actividades lúdicas didácticas que se concentran en enseñar la importancia del líquido vital”, resaltó.

Muñoz Rodríguez explicó que invitaron a escuelas y asociaciones civiles para que participaran en situaciones pensadas principalmente para niños, quienes absorben los conocimientos de manera más rápida.

“La satisfacción más grande es que la gente comprenda que se realizan programas a favor del medio ambiente y que un niño te diga que aprendió a cuidar el agua. Lo que están aprendiendo ahorita lo van a replicar”, recalcó.