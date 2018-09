La Agencia Metropolitana de Seguridad deja pendiente regulación de valet parking

Luego de llegar a su casa, y tras haber dejado su coche con un trabajador del valet parking de un restaurante ubicado en avenida México, José Ayala se dio cuenta de que el vehículo tenía daños. Regresó al establecimiento, pero nadie se hizo responsable.

El año pasado, la Agencia Metropolitana de Seguridad (AMS) anunció que, para regularlos, se llevaría a cabo un padrón de trabajadores, se establecería como obligatorio que tuvieran seguro de cobertura total y autopartes, y se impondrían sanciones a los que operaran de forma irregular.

Sin embargo, la propuesta, que también incluía la homologación de los reglamentos municipales, sólo quedó en el discurso y su implementación se heredará a la siguiente administración.

“El escenario es optimista para que las nuevas administraciones, que asumirán en un par de meses, puedan homologar la reglamentación del valet parking en un tiempo breve”, informó la AMS por escrito.

Ciudadanos padecen la falta de un reglamento

Minerva Cárdenas y su marido acudieron a un restaurante italiano ubicado en avenida Guadalupe para celebrar su aniversario.

Al llegar al sitio dejaron su camioneta nueva en el valet parking y el trabajador la condujo hasta el espacio de estacionamiento de una librería que se encuentra al cruzar la acera. Como era de noche, el responsable “aprovechó” los lugares libres de negocios cerrados.

Después del festejo recibieron su vehículo y se fueron por su hijo, al que habían dejado encargado. Al bajar, el esposo de Minerva se fijó que la camioneta estaba tallada de la fascia y el faro, con restos de pintura de otro carro o de una pared, por lo que regresaron al establecimiento.

“Llegamos y nos dijeron: ‘Aquí no fue, tú ya te fuiste a tu casa y hasta allá te fijaste’. Le alegamos que la camioneta estaba bien cuando se las dimos, y ellos seguían diciendo que no, hasta que nos dijeron que fuéramos al día siguiente, ya que estuviera el encargado, para que nos arregláramos con él”.

Al siguiente día, la empresa les pidió una cotización de su agencia. El costo del arreglo era de 20 mil pesos, lo cual no aceptó la compañía. El tema fue a dar con el gerente, quien se comprometió a realizar el pago, pero tras un mes de ir y venir, les dijeron que no se les pagaría nada.

Otro caso es el de Carlos Contreras, a quien un valet parking le entregó una llave distinta a la de él, pero que sí servía para el coche. Era una llave muy gastada, pero como era de noche y le dieron el coche encendido, no se percató de ello hasta que llegó a su casa, cuando vio que la llave que le dieron no tenía las mismas funciones que la suya. Al reclamar, no le respondieron.

En los últimos 10 años, la casa de Martha Ornelas se rodeó de bares y locales de alitas y micheladas. La mayoría de estos negocios cuenta con un servicio de valet parking, cuyos trabajadores dejan los carros en banquetas y no dejan espacios para quienes viven en los alrededores.

“Es un conflicto de todos los días, de estar invadiendo nuestras cocheras, nuestro espacio habitacional. Hemos reportado muchas veces al Ayuntamiento, pero rara vez han venido, son muchos carros los que traen por aquí, porque no tienen donde meterlos”.

Los vecinos de zonas comerciales sufren la invasión de sus espacios de tránsito y estacionamiento. EL INFORMADOR/Archivo

¿Qué se buscaba regular?

La Agencia Metropolitana de Seguridad (AMS) pretendía hacer una homologación de los criterios para regular a los valet parking en la metrópoli, como los siguientes:

Contratación de seguro contra robo total y autopartes.

Padrón de acomodadores.

Protocolo de revisión de los automóviles cuando se entrega al acomodador.

Impresión inmediata del boleto.

Cupo autorizado de acuerdo a los lugares que se tengan.

Contar con un lugar específico de resguardo para evitar el acomodo de coches en las calles.

Que todos los acomodadores cuenten con licencia para conducir.

Respetar las cocheras y banquetas.

Zapopan busca incluir a negocios

Ante la falta de avance en la homologación metropolitana para la regulación de los valet parking, el Ayuntamiento de Zapopan continúa con el trabajo en el tema con la posibilidad de implementar algunas reformas que hagan corresponsables a los negocios que contratan los servicios de estas empresas, informó el director de Movilidad, Jesús Carlos Soto Morfín.

Actualmente, cuando hay una respuesta ante un perjuicio para el cliente, el que a veces responde es el operador, mientras el negocio se deslinda.

Estas reformas consistirán en hacer cambios al Reglamento de Inspección y Vigilancia para dar más facultades a la Dirección de Movilidad para realizar apercibimientos y sanciones directamente al comercio.

“El objetivo es que estén todos regulados, que se esté prestando el servicio con empresas debidamente profesionalizadas para operar este servicio, obviamente, mitigar los impactos que tienen en las colonias cuando tienen aforos fuertes y no tienen predios necesarios para resguardar los vehículos”.

Zapopan cuenta con un padrón de 40 empresas de valet parking debidamente registradas con licencia ante el municipio, mientras que se ha detectado a otras 30 que no cuentan con permiso y ya se informó a Inspección y Vigilancia para que las aperciba o sancione, con el objetivo de que vayan a regularizarse.

Guadalajara ordena a 108

Cuando inició la actual administración municipal de Guadalajara, en 2015, se tenían identificadas 251 empresas de valet parking, de las cuales sólo 56 contaban con un permiso. El resto operaba de manera irregular.

En 2017, el Ayuntamiento tapatío realizó algunas reformas al Reglamento de Estacionamientos, con las cuales se amplió la facultad y atribución de la Dirección de Movilidad. Se crearon sanciones más efectivas y se dejó de depender de Inspección y Vigilancia para poder aplicar la norma.

La directora de Movilidad, Valeria Huérfano, indicó que este tipo de acciones han permitido disminuir el número de valet parking irregulares. Actualmente se tienen 139 identificados, de los cuales 108 tienen autorización.

“Estamos cerrando la brecha. La idea es que todos los que estén sean regulares y ya. Los 31 irregulares son servicios que por más que quieran ir a tramitar un permiso, no les va a salir porque no tienen lugar de resguardo de automóviles”.

Una de las propuestas que se tienen a nivel metropolitano, que ya se aplica en el reglamento de Guadalajara, es que los módulos sean iguales y nada más cambie el número de permiso de cada uno, para que, a través de la imagen, el ciudadano pueda ver si es regular o no el operador.

Multas y sanciones

Guadalajara:

En lo que va del 2018, el Ayuntamiento tapatío ha retirado alrededor de 50 módulos irregulares de valet parking en diferentes zonas.

Se han impuesto 59 áreas de infracción a los valet parking y ocho apercibimientos a restaurantes que tenían contratadas a empresas irregulares.

Zapopan:

De 2015 a 2018, el Ayuntamiento de Zapopan ha clausurado 162 valet parking.

El plan de la AMS busca ofrecer garantías para los usuarios de valet parking, y sanciona a las empresas irregulares. EL INFORMADOR/Archivo

GUÍA

Si va a dejar su automóvil con un operador de valet parking, es recomendable:

Revisar que cuente con el permiso municipal vigente a la vista en el módulo de operación del servicio.

Fijarse a qué operador se entregó el carro, si cuenta con un gafete que lo identifique con su nombre y la empresa en la que trabaja.

Que las placas estén anotadas en el comprobante que se entrega.

Si tardan demasiado en entregar el coche y no dan una respuesta, llamar inmediatamente al seguro particular para que esté enterado o pueda ofrecer asesoría sobre qué hacer.

Exigir un comprobante en el que aparezca la razón fiscal, la hora en que se expidió y las políticas de la empresa de valet.

Comentar al operador en caso de que se traigan objetos de valor, o preferentemente no dejarlos en el auto.

Declarar que el auto se dejó en buenas condiciones.

LA VOZ DEL EXPERTO

Falta ejercicio de autoridad

Luis Fernando Álvarez Villalobos (académico de la UdeG)

Aunque muchos de los valet parking sí tramitan su licencia ante los gobiernos municipales, lo que ha faltado es un buen ejercicio de la autoridad para darle seguimiento al manejo de estas empresas, aseguró el investigador del Departamento de Proyectos Urbanísticos de la Universidad de Guadalajara (UdeG).

Dijo que si bien la empresa puede comprobar que sí tiene un lugar donde resguardar los coches, en la práctica se vuelve insuficiente el espacio y terminan acomodándolos en la vía pública, lo cual es irregular.

“En el caso de que las licencias estén siendo mal autorizadas, es un ejercicio de autoridad que hay que verificar; en el caso de que se dé la licencia y después se incumpla con el confinamiento de los autos, también es un ejercicio de autoridad, o cuando tengas el área confinada y tengas exceso de autos y estés violentando la ley”.

El investigador refirió que, además de tratar de tener un mayor control de las empresas de valet parking, lo que las autoridades municipales y estatal deben impulsar es que haya un mejor transporte público y mayor seguridad, a fin de que la gente opte por no llevarse el auto a sus actividades recreativas y no tenga la necesidad de utilizar esos servicios.