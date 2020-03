Jalisco y Federación alistan fondos para hacer frente a la pandemia

El Gobierno de Jalisco y diputados federales anunciaron medidas económicas destinadas a la atención por el impacto de la pandemia de coronavirus COVID-19 en México que parten de fondos específicos.

El gobernador de Jalisco publicó en el Periódico Oficial un acuerdo mediante el cual se instruye a la Secretaría de la Hacienda Pública estatal hacer las adecuaciones al presupuesto para solventar las necesidades de gasto relacionadas con insumos y servicios para prevenir, contener y atender la pandemia por el coronavirus.

En el documento también se autoriza la incorporación de la partida presupuestal 4418 “Ayuda para erogaciones imprevistas (pandemia de COVID-19)” al Presupuesto de Egresos del Gobierno del Estado 2020, dentro de la Unidad Presupuestal 03 Secretaría de la Hacienda Pública.

Se especifica que la Secretaría deberá realizar las acciones necesarias para que el balance presupuestario de recursos disponibles sea sostenible. No obstante, el acuerdo no especifica los montos que se destinarán a la partida para atender la emergencia.

En el Congreso local, el diputado Ricardo Rodríguez Jiménez, presidente de la Comisión legislativa de Hacienda, afirmó que el estado de las finanzas de Jalisco ofrece la posibilidad de que eventualmente se contemple la contratación de un crédito para enfrentar los daños de la pandemia a la economía.

Por su parte, y de manera fast track, los diputados del Congreso de la Unión aprobaron una iniciativa para generar un fondo emergente de hasta 180 mil 733 millones de pesos para que el Gobierno federal cuente con recursos adicionales para disminuir los impactos en la salud, la economía, la productividad, el consumo o el empleo por el virus. El plan fue turnado al Senado.

Abrirán la cartera para paliar la contingencia

Dada la preocupación que tienen los jaliscienses por la reducción en sus ingresos, mañana el Gobierno del Estado anunciará una medida “urgente” para paliar las afectaciones que deja no sólo la alerta de coronavirus en la Entidad, sino las restricciones que se han implementado para reducir los riesgos de contagio. “Le queremos decir a la gente que esté tranquila. Los que preguntan, que venden fruta en la calle, los que trabajan en el comercio informal, la gente que vive el día a día, vamos a ayudarles con un programa histórico de apoyos directos”, dijo el gobernador. Los detalles, que según prometió, serán “contundentes”, se darán mañana.

Hay reservas para aguantar crisis, según el Presidente

En plena contingencia por la pandemia de coronavirus, el Presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) aseguró que su administración tiene reservas para aguantar y resistir una crisis.

A través de una grabación de video, el Presidente dijo que garantizará el bienestar de la sociedad ante cualquier circunstancia o “calamidad” y aseguró que la población no se deberá apretar el cinturón.

“Ya no se va a seguir con la política de pedirle al pueblo que se apriete el cinturón cuando haya una crisis. No, ahora el cinturón se lo está apretando el Gobierno. Todavía hay forma, hay un buen margen. Tenemos reservas para resistir, para aguantar y la transformación no se detiene”, refirió López Obrador.

Mientras el Presidente defendía su gestión, el desplome de los precios internacionales del petróleo contribuyó a que la cotización del dólar frente al peso siguiera su carrera ascendente en medio de una gran volatilidad, derivado de la preocupación por el coronavirus.

La divisa estadounidense cerró ayer en 23.94 pesos al menudeo, con lo que alcanzó, por segundo día al hilo, un nuevo máximo histórico, a pesar de las medidas para dar mayor liquidez al mercado cambiario.

A pesar de que las autoridades federales de salud han recomendado a la sociedad no saludar de beso y de mano para evitar el contagio del coronavirus, López Obrador hizo esos saludos a integrantes de su gabinete.

En la ceremonia por el Aniversario de la Expropiación Petrolera, el titular del Ejecutivo saludó de beso a Olga Sánchez Cordero, titular de Gobernación; a Rocío Nahle, secretaria de Energía; así como a la jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum.

En tanto que a Alfonso Durazo Montaño, secretario de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), y a Manuel Bartlett, director general de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), los saludó de mano.

Automotrices suspenden actividades

Fiat Chrysler México se sumó a las medidas de suspender temporalmente la producción, sin definir fecha de reanudación de actividades. Explicó que la evolución de los acontecimientos relacionados con el coronavirus, los llevó a tomar acciones preventivas adicionales en sus diversas plantas. En Estados Unidos, Ford, General Motors, Fiat Chrysler, Honda y Toyota anunciaron que cerrarán sus fábricas en la región por la preocupación entre sus empleados. Hyundai cerró su planta en Alabama por el contagio de un trabajador.

Canadá y EU cierran a viajes no esenciales

Estados Unidos (EU) y Canadá acordaron cerrar temporalmente su frontera común a los viajes no esenciales para enfrentar la pandemia de coronavirus, una medida que paralizará el turismo y las visitas familiares, pero no el comercio bilateral.

El presidente Donald Trump anunció lo anterior en momentos en que su Gobierno se prepara para regresar de inmediato a México a todas las personas a las que se sorprenda cruzando ilegalmente la frontera Sur de Estados Unidos.

Trump dijo que daría a conocer esa medida “muy pronto”. Hasta anoche no se había reportado dicho cierre fronterizo.

El efecto de dichas medidas será un mayor aislamiento para Estados Unidos, y afectan a dos fronteras que han recibido un trato marcadamente distinto por parte del Gobierno de Donald Trump.

Blindan hasta las farmacias

Una cadena de farmacias aplicó medidas extraordinarias para mantener a distancia a los clientes en la ciudad de Leópolis, Ucrania, país que decretó la cuarentena a nivel nacional. El Gobierno ordenó el cierre de tiendas, bares y restaurantes. Además, todos los viajes entre su capital, Kiev, y otras partes de esa nación están restringidos. Los eventos sociales, culturales, deportivos y religiosos que impliquen aglomeraciones fueron cancelados, mientras que los supermercados, farmacias y gasolineras se mantendrán abiertos en el país europeo de casi 44 millones de habitantes y donde se han reportado 16 casos de COVID-19.