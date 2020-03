Detallan tipos de gel antibacterial contra el COVID-19

Para que un gel antibacterial funcione como sanitizante y realmente elimine las bacterias, virus y hongos, no basta con que tenga un poco de alcohol.

De hecho, según la doctora Diana Core Romero, miembro de la sala de situación en salud ante la emergencia del COVID-19 en el Centro Universitario de Ciencias de la Salud (CUCS) de la Universidad de Guadalajara (UdeG), la concentración recomendada por instancias de salud es de 70% de alcohol.

“Hay una concentración en específico que ayuda a eliminar los agentes patógenos, muchos establecimientos de autoservicio manejan una concentración de alcohol aproximada de 65%, y la concentración recomendada por instancias de salud es del 70%, no quiere decir que el de 65% no sirva, si no que más bien el de 70% tiene mayor efectividad”, indicó.

Además, ante las especulaciones sobre la consistencia de algunos geles, al cual es más espesa y pegajosa, la doctora señaló que en lo que se debe fijar el consumidor, principalmente, es en la etiqueta que tenga la concentración de alcohol específica al 70%.

“Si dentro del etiquetado muestra esa información, podemos decir que es lo necesario para poder higienizar nuestras manos”,dijo.

Sin embargo, resaltó que, aunque sirve usar estos productos, es preferible el lavado correcto de manos con agua y jabón de 10 a 20 veces al día por 20 segundos.

Recomendaciones:

-Lavado frecuente de manos por al menos 20 segundos de 10 a 20 veces al día hasta la muñeca

-Saludo a distancia

-Usar gel antibacterial mayor a 70% de alcohol

-Desinfección de superficies con cloro

-No asistir a actividades no esenciales

-Evitar saludos con beso y abrazo

-Al acudir a supermercados, solo ir una sola persona

-No hacer compras de pánico, solo lo necesario

-En caso de presentar síntomas, aislarse socialmente y mantener contacto digitalmente

-Estornudar con el antebrazo

-Mantener una distancia de 1.5 metros

DATO

Los síntomas más comunes del COVID-19 son: fiebre, tos y sensación de falta de aire.

En caso de presentarlos mantenerse en casa y llamar a la línea de atención especial 3338233220; el 911 debe utilizarse exclusivamente para urgencias y emergencias.

