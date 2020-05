Jalisco pierde 30 empleos por hora en pandemia

Uriel laboraba en la empresa de transporte de pasajeros Primera Plus, pero el pasado 7 de abril lo despidieron.

“Me dijeron que no tenían suficiente presupuesto para pagar a tanto personal por la contingencia. Me enseñaron una lista de 59 desempleados de diferentes estados como Jalisco, Colima y Michoacán. No nos descansaron, nos hicieron que firmáramos la renuncia”, comentó el afectado.

En dos meses, el Estado perdió 86% de las plazas generadas en todo 2019 debido a la emergencia sanitaria por el COVID-19.

Esta es la peor caída desde el histórico de medición que inició en 1998.

En marzo fueron seis mil 026 puestos de trabajo menos y en abril 38 mil 145, de acuerdo con los datos del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS).

Lo anterior equivale a que, durante la pandemia por el coronavirus, al menos 30 jaliscienses con un empleo formal han sido despedidos cada hora.

Este medio de comunicación publicó que los esfuerzos que ha hecho el Gobierno estatal para ayudar a empresas con el pago de la nómina y a los autoempleados se quedan cortos frente al universo de afectados.

Además, quienes forman parte del sector informal de la Entidad (48% de la población ocupada) vieron caer sus ingresos 81% durante marzo.

Organismos empresariales de la Entidad estiman que este año se perderán en Jalisco al menos 150 mil empleos.

Sólo el mes pasado, a nivel nacional hubo una caída de 555 mil 247 puestos laborales.

La Organización Internacional del Trabajo (OIT) prevé que la crisis se recrudecerá hasta junio.