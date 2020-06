Jalisco comenzará fase de “responsabilidad individual” con semáforo rojo por casos activos

Con mil 900 contagios activos, Jalisco iniciará la nueva fase de reactivación económica en semáforo rojo de acuerdo con la actualización publicada por el Gobernador en sus redes sociales.

En su mensaje el mandatario estatal afirmó que hay más casos que nunca, pero la gente no aguanta más sin trabajar y sostuvo que por eso la nueva fase es de “responsabilidad individual”.

Los casos activos son los que han manifestado síntomas en los últimos 14 días y pueden generar más contagios.

En materia de movilidad el parámetro se mantiene al límite del semáforo verde con 69%, mismo valor que registró la semana pasada.

“El semáforo de movilidad está a punto de cambiar de color y esa no es culpa de quienes tienen que salir a trabajar, es de quienes salen para todo menos para lo indispensable. Prácticamente este semáforo no está en rojo porque no hay clases presenciales”, expuso el titular del Poder Ejecutivo Estatal.

La tasa de mortalidad por cada cien mil habitantes sigue en verde, aunque pasó de 2.72 a 3.89 (de 241 a 327 muertes) . La ocupación hospitalaria se ubicó en 20.3% (hace ocho días era de 14.6%).

En el rubro donde hubo mejora fue en la tasa de positividad que se ubicó en 23.8%, el pasado domingo era de 28.6 por ciento.

El semáforo estatal coincide con el de la Secretaría de Salud Federal donde Jalisco tiene luz verde en ocupación hospitalaria y en la evaluación global pasó de rojo a naranja, aunque con tendencia de casos al alza.

LS