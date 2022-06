Jalisco Trabaja: Tras un año buscando empleo, Edith encuentra una oportunidad con este programa

Desde hace un año, Edith está en la búsqueda de trabajo. Hoy, con el programa “Jalisco Trabaja" encontró nuevas oportunidades de empleo según sus aptitudes.

“Tengo un año sin laborar. Busco vacantes como en empresas, no tengo bien idea pero sí está muy bien que hagan esto porque hay muchas vacantes. De hecho me van a enviar mis vacantes de acuerdo al perfil”, dijo.

Edith acudió al Parque Morelos y consiguió empleo tras buscarlo por un año. EL INFORMADOR/ A. CAMACHO

Con el programa, implementado por la Secretaría de Trabajo y Previsión Social, se busca una vinculación entre buscadores de un espacio laboral y empleadores. Además, apoya en la elaboración del currículum electrónico.

Esta semana –del 13 al 17 de junio- habrá unidades móviles en 10 colonias de la Zona Metropolitana de Guadalajara en un horario de 10:00 a 15:00 horas.

El equipo de asesores que integra las unidades móviles apoya a los buscadores de empleo y a los promotores de espacios laborales para que ingresen a la página web, se registren; en el caso de los interesados en alguna vacante, se le apoya también a la elaboración de un currículum electrónico que permite identificar el perfil laboral de quien busca un nuevo empleo.

Antonio Velázquez también es uno de los interesados en encontrar trabajo, pues tiene dos semanas sin laborar.

“Trabajo en la obra. Ellos me pidieron unos datos y me dijeron que me iban a hablar. Está bien esto, para la gente que no halla dónde, aquí halla rápido”, expresó.

Fany Mena Méndez es originaria de Veracruz y se dedica al hogar, sin embargo compartió que en caso de encontrar una oportunidad laboral, la tomará.

“Mi actividad siempre ha sido el comercio. Aquí me dijeron que hay todo tipo de trabajo: limpieza, para profesionistas, todo es que diga qué sabe hacer para que pueda desempeñarlo. Si alguien anda buscando trabajo o sabe, se ocupa trabajar para vivir más o menos”, agregó.

¿Dónde se ubicarán?

Las colonias a visitar por el programa son:

Lunes:

1) Parque Morelos entre las calles Juan Manuel y Calzada Independencia; en el Centro de Guadalajara.

2) Explanada del Mercado San Onofre Colonia Oblatos entre las calles Hacienda de la Herradura y Hacienda Santiago, Colonia Oblatos de Guadalajara.

Martes:

1) Parque de los niños y las niñas, prolongación Laureles y Boulevard Panamericano, colonia Tepeyac en Zapopan Jalisco.

2) Parque San Jacinto, Avenida Francisco Javier Mina y Antonio Enríquez Colonia San Andrés, Guadalajara.

Miércoles:

1) Estacionamiento clínica 34 del Seguro Social IMSS, Avenida Miguel López de Legaspi 1934, colonia 18 de marzo en Guadalajara

2) Unidad deportiva Chiva Barrio, Calles Brasil y Villanueva Hacienda Santa Fe, Tlajomulco de Zúñiga.

Jueves:

1) Plaza de San Andrés, Avenida Chamizal y Calle Gigantes, colonia San Andrés en Guadalajara.

2) Vía Pública fuera del lienzo charro Margarito Ñañez, avenida Belisario Domínguez y Otilio González Huentitán el Alto, Guadalajara.

Viernes:

1) Parque Juan Soriano, calles Paseo de la Selva Norte y Avenida Plutarco Elías Calles, colonia Santa Cecilia en Guadalajara.

2) Plaza Comercial Juan Pablo II, avenida Joaquín Amaro y Julián Carrillo Colonia Santa Cecilia, Guadalajara.

¿Qué se necesita?

Los trabajadores y empleadores sólo deben acudir con una identificación oficial, la asesoría es gratuita y el único requisito es que sean mayores de 17 años.

Los empresarios y comerciantes en general, así como los buscadores de empleo, pueden ingresar a la plataforma web www.jaliscotrabaja.com.mx las 24 horas del día.

Quienes buscan una vacante se les recomienda ingresar diariamente al sitio con el correo y la clave que se les asigna para que conozcan las promociones nuevas.

JM