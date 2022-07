Jalisco Talent Land 2022: Tras ganar beca, Rodrigo y Daniel viajan desde la Ciudad de México al evento

Rodrigo Lita y Daniel Flores son dos jóvenes quienes viajaron desde la Ciudad de México para poder ser parte de la edición 2022 de Jalisco Talent Land.

Ambos son estudiantes de Ingeniería en Informática y, aunque ya han comenzado a incursionar en el ámbito laboral, dijeron, para ellos había sido complicado solventar el gasto para poder venir a vivir esta experiencia, por lo que fue gracias a una de las becas ofrecidas por una empresa de tecnología que este miércoles pudieron cumplirlo.

“En redes sociales nos enteramos que estaban regalando becas para el Talent Land, nos registramos, llenamos el formulario y un día nos levantamos con la sorpresa que habíamos sido beneficiados. Fue una sorpresa, una emoción y hubo que planificar el viaje muy rápido, porque una oportunidad como estas no se puede perder”, contó Rodrigo.

“Desde hace varios años que conocía de este evento, pero uno como estudiante suele no tener dinero para darse este lujo, por lo cual suele ser más complicado. Ni siquiera esperaba recibir los boletos, pero cuando los vi fue una gran sorpresa. No lo esperaba”, dijo por su parte Daniel.

Ambos se organizaron, pidieron permiso en sus empleos y rompieron el cochinito para pagar el camión a Guadalajara, así como su hospedaje, pues en esta ocasión, debido a que la contingencia sigue vigente, no hubo zona de camping en el evento.

Rodrigo contó que lo que más le interesa ver en esta edición de Talent Land es la tierra de “Developer” para conocer sobre el desarrollo informático y la programación de software, así como Women Talent, pues dijo, el impulso de las mujeres en las Tecnologías de la Información cada vez es más importante en esta industria.

Daniel señaló que entre sus intereses a conocer en este evento son el blockchain, las criptomonedas y el metaverso, así como el futuro que tendrán estas tecnologías. “En específico el metaverso, porque fue la razón por la cual me metí a estudiar Ingeniería Informática. No tenía antes ese nombre, era lo típico de la realidad virtual o la realidad aumentada, lo veíamos en la películas o series que hablaban de los mundos virtuales. Esos primeros pasos fueron los que me impulsaron, entonces quiero ver qué tan cerca vamos de aquello”, añadió el joven.

JM